Fani Foo Fighters długo się zastanawiali, co dalej z zespołem po śmierci Taylora Hawkinsa. Mimo takiej straty, zespół wszedł do studia, zapowiedział nowe wydawnictwo i jak się okazuje ma już nowego perkusistę, z którym ruszy niebawem w trasę koncertową.

Foo Fighters ma nowego perkusistę. Muzyk jest dobrze znany fanom kapeli

21 maja Foo Fighters wystąpił w ramach wydarzenia na platformie Veeps. W studiu pojawili się muzycy kapeli wraz z nowym perkusistą, a jest nim Josh Freese. Artysta ma na swoim koncie występy z Guns N’ Roses, Nine Inch Nails czy The Vandals i A Perfect Circle. Zarejestrowany koncert możecie obejrzeć w przeciągu 3 dni na platformie Veeps.

Perkusista występował z Foo Fighters podczas specjalnych koncertów poświęconych pamięci Hawkinsa. Josh Freese pojedzie również z Foo Fighters w nadchodzącą trasę koncertową, która startuje 24 maja 2023. Jak na razie nie zdradzono, czy muzyk na stałe wejdzie do składu zespołu, czy tylko dołączy do Foo Fighters na czas trasy koncertowej.

Tymczasem już 2 czerwca 2023 Foo Fighters wyda nowy album zatytułowany "But Here We Are". Będzie to brutalnie szczera i surowa emocjonalnie odpowiedź na wszystkie cierpienia, jakie spotkały muzyków Foo Fighters w ciągu ostatniego roku. Przypomnijmy, że w marcu 2022 zmarł Taylor Hawkins. Jego ciało zostało znalezione w pokoju hotelowym w Bogocie, w Kolumbii, gdzie zespół miał wystąpić na festiwalu. Wyniki badań toksykologicznych potwierdziły obecność 10 różnych narkotyków.