Guns N’ Roses może świętować. Kolejny utwór z miliardem odtworzeń na Spotify

Muzyka rockowa jest wiecznie żywa. Słuchają jej zarówno starsze jak i młodsze pokolenia. A jeśli komuś wydaje się, że muzyka rockowa odchodzi do lamusa, to jest w błędzie. Rok 2023 pokazał nam, że rockowi muzycy nie zwalniają tempa i wciąż chętnie tworzą muzykę, przyciągając do siebie tłumy. Podobną obserwację można zauważyć w popularnym serwisie Spotify. Słuchacze chętnie sięgają także po cięższe brzmienia.

Utwór Guns N’ Roses z miliardem odtworzeń

Legendarny zespół Guns N’ Roses dołączył do Billions Club w Spotify, czyli grona artystów, którzy mogą pochwalić się utworami z ponad miliardem odtworzeń. To już trzeci utwór formacji, który może poszczycić się tak dużą liczbą odtworzeń. Na pierwszym miejscu popularności w serwisie Spotify jeśli chodzi o utwory Guns N’ Roses jest „Sweet Child O’ Mine”, dalej „Welcome To The Jungle” i na trzecim miejscu jednocześnie przekraczając miliard odtworzeń, znalazł się utwór „Paradise City”.

Kliknij w poniższy baner i zagłosuj na Płytę Rocka Antyradia 2023

Kolejny raz przekonujemy się nie tylko, że muzyka rockowa jest wiecznie żywa, ale też, że klasyka jest w modzie, bowiem wszystkie te trzy utwory możemy znaleźć na debiutanckim albumie studyjnym „Appetite for Destruction”, który został wydany w lipcu 1987 roku.

Oglądaj

Źródło: Antyradio/Spotify

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!