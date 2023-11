Jaki utwór Queen jest najlepszy? Freddie nie podzielał opinii fanów

„Bohemian Rhapsody” to dla wielu najlepszy utwór zespołu Queen. Okazuje się, że sam Freddie Mercury miał na ten temat inne zdanie.

Zespół Queen to bez wątpienia legenda. Grupa zyskała olbrzymią popularność na całym świecie. Najpopularniejsze kawałki formacji znają także osoby, które na co dzień nie gustują w muzyce rockowej. Z pewnością każdy słyszał też o Freddiem Mercurym.

Queen ma mnóstwo utworów, które od lat zajmują pierwsze miejsce w różnych zestawieniach. Dla wielu jednak niezmiennie ulubionym kawałkiem jest „Bohemian Rhapsody”. Wybór fanów wielokrotnie sprawiał, że piosenka zajmowała pierwsze miejsce na liście najlepszych utworów wszech czasów. To nie tylko ulubiony kawałek sporej części osób, ale też najbardziej znana kompozycja z całej dyskografii zespołu. Utwór do dzisiaj płynie na fali popularności, o czym świadczą wyniki z serwisów streamingowych.

Najlepszy utwór Queen według Freddiego Mercury’ego?

Okazuje się, że zdanie na temat najlepszego utworu Queen jest mocno podzielone. Słuchacze mają swój typ i jest nim w większości „Bohemian Rhapsody”, a Freddie Mercury miał inny typ. Jeden ze współpracowników zespołu wyznał, co tak naprawdę legendarny wokalista sądził o przeboju. Oczywiście „Bohemian Rhapsody” zawsze był utworem cenionym przez muzyków z Queen i chętnie przez nich granym. Mimo wszystko Mercury nie uważał go za najlepszą piosenkę. Współpracujący z Queen Peter Hince, w rozmowie z Greatest Hits Radio zdradził, jakie frontman miał zdanie na temat popularnego utworu.

Freddie powiedział kiedyś, że „Somebody to Love” jest lepszym utworem niż „Bohemian Rhapsody". Jego zdaniem wypadał lepiej w warstwie tekstowej.

„Somebody to Love” z płyty „A Day at the Races” również znalazła się wśród największych przebojów Queen. Nigdy jednak nie zyskała tak dużej popularności, jak „Bohemian Rhapsody”.

