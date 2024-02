Kim jest Luna? Praktykuje „białą magię” i czuje „łączność z księżycem”

Zdecydowano, kto będzie reprezentował nasz kraj podczas tegorocznego konkursu piosenki Eurowizja. Utwór „The Tower” wykona Luna i to ona będzie reprezentować Polskę. Kim jest Aleksandra Wielgomas?

Kim jest Luna?

Luna a właściwie Aleksandra Wielgomas to artystka, która na scenie występuje od dzieciństwa. Jej utwór przykuł uwagę jurorów, którzy zdecydowali, że to ten kawałek powinien reprezentować nasz kraj w konkursie Eurowizji. Piosenka to manifest wolności i siły. Utwór uświadamia słuchaczy, że ograniczenia to jedynie wytwór naszej wyobraźni. Podobnie jak sama muzyka Luny, również ona jest niezwykle barwną artystką.

Luna urodziła się w 1999 roku i muzyczny świat zna od podszewki, ponieważ pierwsze kroki na scenie stawiała już jako dziecko. Występowała w Ognisku Teatralnym "U Machulskich", w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Całe dzieciństwo spędziłam w teatrze. Byłam otoczona tym światem. To było niesamowite doświadczenie artystyczne, dzięki niemu patrzę na muzykę zdecydowanie szerzej - mówiła w 2022 roku w rozmowie z Empikiem.

Ponadto śpiewała w chórze, a swój pierwszy kontrakt z wytwórnią podpisała w 2018 roku. Jako Luna zadebiutowała dwa lata później. W 2021 roku fani mieli okazję przesłuchać minialbumu "Caught in the Night". Tego samego roku została polską ambasadorką akcji Equal Spotify, co sprawiło, że została pierwszą Polką, której zdjęcie ukazało się na Times Square. Rok później premierę miała jej debiutancka płyta „Nocne zmory”.

Czym zajmuje się na co dzień? Jest studentką Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim i mocno skupia się na wszystkim, co związane jest z kosmosem. Zafascynowana jest nim już od najmłodszych lat. Nie tylko ma on wpływ na jej wizerunek, ale także na twórczość. Inspiruje się też takimi artystami jak Bjork czy Nick Cave.

Od zawsze czułam bliskość z kosmosem. Czułam, że coś nas łączy. Jak byłam małą dziewczynką, lubiłam wpatrywać się w gwiazdy i wyobrażać sobie kosmos jako przestrzeń, trochę przerażającą, majestatyczną, nieskończoną - przyznała w rozmowie z Empikiem.

Fascynacja kosmosem wpłynęła na jej pseudonim

Do kręgu zainteresowań Luny należy także księżyc i to właśnie fascynacja nim miała wpływ na wybór pseudonimu, jakiego obecnie używa.

Niemal od dziecka czuję wyjątkową łączność z księżycem. Zawsze miałam wrażenie, że mamy ze sobą wiele wspólnego – zdradziła w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Ponadto Luna przyznała, że zdarza jej się lunatykować, a także praktykować „białą magię”. Zaznaczyła też, że skupia się na tym, aby „szerzyć radość, światło i uśmiech” oraz emanować pozytywną energią.

