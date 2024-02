Na polskich drogach pojawiły się żółte znaki. Musisz wiedzieć, co oznaczają

Polskę obiegają nagłówki na temat żółtych znaków, które pojawiły się przy drogach w zaskakująco wielu obszarach. Niektórzy kierowcy mogą odczuć lekką dezorientację lub wręcz niepokój związany z faktem, że zostali zaskoczeni tajemniczym znakiem, który nie do końca jest dla nich jasny. W takim razie, co trzeba o nich wiedzieć?

Żółte znaki z czołgiem

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, iż nawet jeśli w odczuciu niektórych osób będą to nowe znaki, to w rzeczywistości są one bardziej „rzadko spotykane” niż nowe. Chodzi o żółte, okrągłe znaki, które zawierają symbol czołgu. Można na nich zaobserwować także liczby i strzałki. W takim razie o co tutaj chodzi?

Opisywane znaki „wyrosły” na polskich drogach w lutym i chodzi o fakt, iż w ciągu najbliższych tygodni w związku z międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, nasi kierowcy dosłownie będą mogli natknąć się na… wojskowe kolumny!

Innymi słowy, gdy kierowca dostrzega takie żółte znaki z symbolem czołgu, wtedy ma jasny sygnał, iż w tym miejscu mogą się poruszać wojskowe pojazdy. Pomimo tego, wspomniane znaki są skierowane przede wszystkim do kierowców pojazdów wojskowych! Ich rolą jest przekazywanie informacji, mających związek z ograniczeniami, jak np. limit wagowy pojazdu. Reasumując, pozwalają zrozumieć dopuszczalną masę całkowitą pojazdów, lecz będzie to w skali MLC, która różni się od tej, która jest używana w przypadku pojazdów cywilnych w Polsce.

Źródło: Antyradio/Sztab Generalny WP

