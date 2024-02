Poznaliśmy polską piosenkę na Eurowizję 2024! Posłuchaj „The Tower” [WIDEO]

Reprezentantką Polski na tegorocznej Eurowizji będzie młoda artystka o pseudonimie Luna. Urodzona w 1999 roku Aleksandra Wielgomas zaprezentuje światu utwór „The Tower”. O wyborze Luny na tę karkołomną misję poinformowano w dzisiejszym wydaniu „Pytania na śniadanie” w TVP2.

Luna, czyli Aleksandra Wielgomas, urodziła się w 1999 roku w Warszawie. To polska autorka tekstów i wokalistka, która swoją przygodę z muzyką zaczynała w dziecięcym chórze Artos w Teatrze Wielkim, a następnie kształciła się w klasie skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim. Wcześniej tworzyła już pod własnym nazwiskiem i wydała dwa utwory. Od 2020 roku działa jako Luna, a rok później wyszedł jej pierwszy singiel „Caught in the Night”. Pierwszy album - „Nocne zmory” - wydała w 2023 roku.

Polska piosenka na Eurowizję. Luna z utworem „The Tower” pojedzie do Malmö

W tym roku zrezygnowano z konkursu preselekcyjnego do Eurowizji. Wcześniej polskiego kandydata wybierano w swoistej mini-Eurowizji, gdzie głosowało jury oraz widzowie. Rok temu nie obyło się bez kontrowersji, gdy widzowie woleli utwór Janna, a jury Blanki.

Regulamin Eurowizji nie przewiduje jednak, że takie preselekcje muszą się odbyć i była to inicjatywa władz TVP. Obrady komisji mogą być tajne, a krajowy nadawca musi jedynie przedstawić swojego kandydata.

Wcześniej przez kilka miesięcy spekulowano, że Polskę reprezentować może Justyna Steczkowska, Maciej Musiałowski, bryska, Daria, Krystyna Prońko czy inni. Mówiło się też o utworze L.U.C. z filmu „Chłopi”. Ostatecznie jurorzy zdecydowali się na Lunę.

Komisja składała się z pięciu osób, które przyznawały zgłoszonym utworom ocenę w skali 1 do 10, a suma punktów przesądzała o wyborze. Finał Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 11 maja w sobotę w Malmö Arena. Wcześniej odbędą się półfinały w dniach 7 i 9 maja. Utworu Luny możecie posłuchać poniżej.

