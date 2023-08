Kultowy album Fleetwood Mac w wersji live! Aż 90 minut nowej muzyki

Płyta „Rumours” to kultowy album zespołu Fleetwood. Został wydany w 1977 roku, gdy zespół był w szczytowej formie. Album szybko stał się numerem 1 w Ameryce i był na dobrej drodze, aby stać się jednym z najlepiej sprzedających się w historii. Płyta rozeszła się w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy na całym świecie, a w USA 21-krotnie pokryła się platyną. W Wielkiej Brytanii dzieło uzyskało status 14-krotnej platyny, w Australii i Nowej Zelandii zdobyło 13-krotną platynę. We wszystkich tych krajach album "Rumours" dotarł na szczyty list sprzedaży.

„Rumours” w wersji live

8 września 2023 roku ukaże się „Rumous Live” w formacie cyfrowym oraz w wersjach 2CD i 2LP. Utworem promującym to wydanie jest naturalnie singiel "Dreams", którego już teraz można słuchać w serwisach cyfrowych w wariancie "Live at the Fabulous Forum", klikając w link.

Prawie 90-minutowy występ zawiera wykonane na żywo piosenki z płyt "Rumours" oraz "Fleetwood Mac"- pierwszego multiplatynowego albumu grupy, który ukazał się w 1975 roku.

Materiał przez dziesięciolecia pozostawał niewydany. W końcu, w 2021 roku, koncertowa wersja "Gold Dust Woman"została dodana jako bonus do wydawnictwa "Live: Deluxe Edition"(reedycji koncertowego albumu z 1980 roku). Pozostałe 17 utworów zarejestrowanych w The Forum nigdy nie ujrzało światła dziennego.

Na setlistę koncertu składają się niemal wyłącznie piosenki z "Fleetwood Mac" i "Rumours" - dwóch pierwszych albumów nagranych przez najnowsze wcielenie zespołu Micka Fleetwooda, Johna McVie i Christine McVie oraz najnowszych członków, Stevie Nicks i Lindseya Buckinghama. Jedynym ukłonem w stronę pozostałych dziewięciu albumów Fleetwood Mac było wykonanie "Oh Well", rockowo-gitarowego arcydzieła wydanego pierwotnie w 1969 roku i napisanego przez założyciela zespołu, gitarzystę Petera Greena.



Realizator dźwięku, Ken Caillat, który pracował przy ”Rumours", pomagał również przy koncercie w The Forum, używając mobilnego studia nagrań - ciężarówki Record Plant. Udało mu się uchwycić pełen pasji występ zespołu w szczytowym momencie szaleństwa "Rumours", w tym potężne wersje "Landslide", "Never Going Back Again", "Songbird” i "The Chain".



W notce dołączonej do "Rumours Live" Sam Graham napisał: Te piosenki - jak "Dreams", "Go Your Own Way", "Say You Love Me", "Over My Head" - są znane, ale większość z nich w wersji na żywo jest bardziej muskularna, bardziej dzika niż nagrania albumowe. Napędzane przez potężną sekcję rytmiczną Mick Fleetwood-John McVie i gorączkową grę na gitarze Lindseya Buckinghama.

Tracklista:

Say You Love Me Monday Morning Dreams Oh Well Rhiannon Oh Daddy Never Going Back Again Landslide Over My Head Gold Dust Woman You Make Loving Fun I’m So Afraid Go Your Own Way World Turning Blue Letter The Chain Second Hand News Songbird

