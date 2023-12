Najczęściej słuchane zespoły rockowe i metalowe 2023 roku. Jest kilka zaskoczeń

Niedawno Spotify ogłosił podsumowanie roku. Spotify Wrapped 2023 z pewnością zaskoczył wiele osób. Wiemy już jaka polska artystka jest najczęściej streamowana. A kogo najchętniej słuchali fani muzyki rockowej i metalowej?

Fani rocka i metalu kochają klasykę

Z chwilą ogłoszenia Spotify Wrapped, swoimi podsumowaniami dzielili się także użytkownicy mediów społecznościowych. W zależności od gustu rządzili różni wokaliści. A jak to się ma w przypadku gwiazd rocka i metalu? Wielu z nich w ostatnim czasie zaprezentowało sporo nowości. Jednak nie zawsze miało to przełożenie na wyniki ze szczytu listy. Według analizy danych z popularnej platformy, słuchacze rocka i metalu stawiają na klasykę.

Na pierwszym miejscu uplasował się zespół Linkin Park. Z pewnością duży wpływ na to miał fakt, że w tym roku grupa obchodziła 20-lecie wydania płyty „Meteora”. Z tego względu do sprzedaży trafiła specjalna jej edycja. W ciągu tego roku uzyskali 3 miliardy odtworzeń, co przełożyło się na 105, 6 mln słuchaczy. A jak wyglądały pozostałe miejsce? Poznajcie TOP 5:

Linkin Park - 3 miliardy odtworzeń, 105,6 mln słuchaczy

Nickelback - 882,3 mln odtworzeń, 52,6 mln słuchaczy

The Smashing Pumpkins - 503 mln odtworzeń, 38 mln słuchaczy

Scorpions - 500,3 mln wyświetleń, 51,6 mln słuchaczy

Mötley Crüe - 442,3 mln odtworzeń, 31,9 mln słuchaczy

Źródło: Antyradio/Eskarock.pl

