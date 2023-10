Najlepszy sposób na słuchanie płyt? Richards: „Lubię coś prawdziwego”

Jaki jest najlepszy sposób na słuchanie płyt? Keith Richards zna na to pytanie odpowiedź. Wyjaśnił, dlaczego wybiera tę konkretną formę i co sądzi o innych metodach.

Wielkimi krokami zbliża się premiera albumu The Rolling Stones. Z chwilą gdy świat obiegła informacja, że po prawie 20 latach legendarna grupa wydaje nowy materiał, fani oszaleli. Odliczają dni, a właściwie godziny do premiery albumu.

Przy okazji zbliżającej się premiery, Keith Richards jest bardzo aktywny jeśli chodzi o udzielanie wywiadów. Chętnie mówi o swoich muzycznych preferencjach i niezmiennie od lat wyjaśnia, z jakim muzycznym gatunkiem nie jest mu po drodze.

„Hackney Diamonds” premierę będzie miał 20 października. Polscy fani mają okazję udać się na uroczystą premierę albumu. Odbędzie się ona w Warszawie a w jej przygotowano ciekawe atrakcje.

Keith Richards mówi o najlepszym sposobie na słuchanie płyt

Wróćmy jednak do Keitha Richardsa. Gitarzysta The Rolling Stones w wywiadzie dla BBC, odniósł się do winyli. Zdradził, że ten nośnik jest dla niego najważniejszy i choć „Hackney Diamonds” dostępny będzie we wszystkich popularnych formatach, to według niego nic nie jest w stanie dorównać winylom. W swojej wypowiedzi Keith odniósł się także do sztucznej inteligencji, która coraz częściej wykorzystywana jest przez muzyków.

Lubię coś prawdziwego. Tę płytę nagraliśmy z myślą o winylu. On ma bez wątpliwości najlepsze brzmienie, jeśli chcesz naprawdę się zagłębić. Cyfra to zabawka. Syntezatory. A teraz jest jeszcze AI, które jest nawet bardziej powierzchowne i sztuczne. Winyl pokazuje ci prawdę i wolę słuchać płyt w ten sposób. - mówił Keith.

