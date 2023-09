Ozzy Osbourne wraca do muzyki. „Będziemy nagrywać na początku przyszłego roku”

Ozzy Osbourne to jeden z najpopularniejszych heavy metalowych muzyków. Wokalista zespołu Black Sabbath przeszedł kolejną i ostatnią operację. Czuje się całkiem dobrze i już zapowiada powrót do muzyki.

Ozzy Osbourne nie miał ostatnio łatwego czasu. Problemy zdrowotne doprowadziły do tego, że wokalista Black Sabbath musiał na pewien czas pożegnać się z muzyką. Choć zapowiadano, że zostanie gwiazdą tegorocznego festiwalu Power Trip, to niestety jego udział w wydarzeniu został odwołany. Ozzy bardzo ubolewał, że nie może grać koncertów. W przeciwieństwie do innego znanego muzyka, który stwierdził, że „Książę Ciemności” już nigdy nie powróci na scenę, Ozzy nigdy się nie poddawał i stale wierzył, że to jeszcze nie koniec. Teraz dochodzi do siebie po ostatniej operacji i już planuje, co będzie robić na początku przyszłego roku. Plany są wielkie i… muzyczne!

Patrząc na jeszcze niedawny stan zdrowia Ozzy’ego również wielu fanów zaczynało godzić się, z tym że prawdopodobnie już nigdy nie zobaczą legendy metalowej muzyki grającej koncert na żywo. Fani mogli usłyszeć, co nowego u Osbourne’a i jego rodziny w nowej serii podcastów, które swoją premierę miały 12 września. Dla wielu to wciąż za mało.

Ozzy Osbourne jednak wróci do muzyki?

Kilka dni temu Ozzy Osbourne przeszedł kolejną operację, która ma pomóc mu wrócić do sprawności. Ozzy przed zabiegiem zapowiedział, że niezależnie od jej wyniku, będzie to jego ostatnia operacja, ponieważ nie ma siły na kolejne. Już teraz wiemy, że zabieg przebiegł pomyślnie, a wokalista obecnie dochodzi do siebie i już planuje, co będzie robić za kilka miesięcy. Jeśli faktycznie zrealizuje swoje plany, to fani będą w siódmym niebie. Artysta bowiem planuje wrócić na trasę i nagrać płytę.

Dzięki Bogu przeszedłem już wszystkie operacje. Czuję się dobrze. Wszystko się przeciągało. Myślałem, że stanę na nogi kilka miesięcy temu. Nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że ciągle coś było nie tak. Jeszcze nie mogę chodzić, ale już nie czuję bólu i operacja kręgosłupa się udała. Wracam do sił. Całkiem niedawno nagrałem dwie płyty, ale chcę nagrać jeszcze jeden album i wrócić na trasę. Zabieram się właśnie do pracy i będziemy nagrywać na początku przyszłego roku. Nie chcę się z nią spieszyć. - mówił w wywiadzie dla „Metal Hammer”.

