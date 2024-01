Judas Priest rozpieszcza fanów. Ten teledysk trzeba zobaczyć!

W sieci pojawiło się coś dla fanów Judas Priest, ale przy okazji może się okazać, że jest to po prostu gratka dla wszystkich miłośników mocniejszych brzmień.

Jakiś czas temu wspominaliśmy choćby o tym, że legendarna formacja Judas Priest rozpieszcza swoich fanów, a konkretniej mówiąc chodziło o świetny teledysk. Teraz mamy przyjemność jeszcze raz poinformować o czymś wyjątkowo ekscytującym, dlatego szykujcie się na coś miłego.

Świetny teledysk Judas Priest!

Premiera „Invincible Shield” zbliża się wielkimi krokami, więc niecierpliwe osoby prawdopodobniej zaczynają odczuwać coraz większe napięcie. Na szczęście do internetu trafił bardzo dobry materiał wideo, który powinien spodobać się wielu z was.

Oglądaj

Teledysk powstał specjalnie dla „Panic Attack”, a sam klip pokazuje efektowne ujęcia z wybranych koncertów Judas Priest. Podoba wam się takie podejście do realizacji? Niezależnie od tego, czy akurat ten materiał podbije wasze serca, ostatecznie jest to coś miłego dla oddanych fanów Judas Priest, którzy muszą jedynie wskoczyć na YouTube i już mogą nacieszyć swoje oczy.

Na koniec przypominamy, że Spotify podnosi ceny. Ponadto informowaliśmy o tym, że fani czekający na krążek Bring Me The Horizon muszą wykazać się wielką cierpliwością. O co chodzi? Otóż kolejny raz premiera albumu została przesunięta.

Źródło: Antyradio/@judaspriest/YouTube

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!