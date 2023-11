Teledysk do tego singla trzeba zobaczyć! Gratka dla fanów Judas Priest

Legendarna formacja Judas Priest po prostu rozpieszcza swoich fanów! Wygląda na to, że nowy singiel „Trial By Fire” został wzbogacony o oficjalny teledysk, który na pewno podbije serca wielu miłośników mocnych brzmień.

Już 8 marca 2024 roku ludzie z całego świata będą mogli nacieszyć się płytą „Invincible Shield”, której działania promocyjne obdarowały nas m.in. singlem „Panic Attack”, a później dostaliśmy okazję, by czerpać satysfakcję ze słuchania singla „Trial By Fire”.

Reasumując, te utwory znajdą się także na płycie „Invincible Shield”, lecz jeśli ktoś nie może się doczekać i odlicza dni do 8 marca, to na uspokojenie nerwów może zapoznać się ze świetnym teledyskiem, który został stworzony właśnie dla wzbogacenia „Trial By Fire”.

To trzeba zobaczyć! Świetny teledysk Judas Priest

Fani Judas Priest mają powody do radości, ponieważ wystarczy wskoczyć na YouTube i można nacieszyć oczy klimatycznym materiałem wideo.

Singiel wzbogacony o teledysk wygląda i brzmi dobrze, więc szkoda nie skorzystać z okazji do zapoznania się z tak starannie przygotowanym rezultatem pracy.

Korzystając z okazji przypominamy, że Rob Halford zdradził jaką muzykę zabrałby na bezludną wyspę. Jakie brzmienia będą odpowiednie na bezludnej wyspie? W tym przypadku oczywiście chodzi o ciężkie kawałki, lecz możliwe, że wy mielibyście odrobinę inne typy. Przypominamy również, że Judas Priest zapowiedział koncert w Polsce.

