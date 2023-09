Kolejna polska gwiazda w MTV Unplugged! Ruszył preorder albumu

Fani tego artysty mają powody do radości. Czeka ich wyjątkowa niespodzianka, bo krótko mówiąc, każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Mrozu ma pierwszy w karierze album live, który został zarejestrowany podczas 14. edycji MTV Unplugged. Koncert odbył się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia i można już składać preordery.

Jakiś czas temu pisaliśmy m.in. o tym, że kolejny polski artysta zagra koncert MTV Unplugged. Przy okazji wyjaśnialiśmy, iż jest to seria koncertów, w których wybitni artyści otrzymują okazję do zaprezentowania swych utworów, lecz w nowiuteńkich, akustycznych aranżacjach. To sposób na zaoferowanie publiczności czegoś świeżego, tak jakby szansy odkrycia ulubionych hitów na nowo.

Teraz nadszedł czas na powrót do tematu, ponieważ chcemy poinformować fanów Mroza o wyjątkowej niespodziance. Otóż najnowsza informacja prasowa zawiera wzmianki o tym, że Mrozu zaprezentował pierwszy w swojej karierze album w wersji live! Jak się zapewne domyślacie, nowa płyta artysty została zarejestrowana podczas 14. edycji kultowego cyklu o nazwie MTV Unplugged.

Mrozu. MTV Unplugged

W kwestiach nazewnictwa jest raczej intuicyjnie, jako że po prostu chodzi o płytę zatytułowaną: „Mrozu. MTV Unplugged”. Miłośnicy tego artysty zdecydowanie znajdą tu coś dla siebie, bo chodzi o 14 znanych już utworów, lecz oczywiście w nowych aranżacjach.

Tracklista skrywa w sobie muzyczne złoto, ponieważ zawiera m.in. utwory: „Jak nie my to kto”, „Nic do stracenia”, a także „Złoto”. Fanów zapewne ucieszy fakt, że na wyjątkowym koncercie nie zabrakło i gości! W utworze „Aura” gościnnie pojawia się Małgorzata Ostrowska, a przy „Nogach na stół” Mrozu dzielił scenę z Jareckim. Zapis szczególnego wydarzenia z udziałem publiczności pochodzi z 7 kwietnia 2023 r. Koncert odbył się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Na koniec przypominamy o tym, że Igo, Mrozu i Vito Bambino odpowiadali za Męskie Granie Orkiestrę 2023, gdzie coverowali m.in. kultowy utwór polskiego rocka!

