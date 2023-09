Serwisy sportowe z całego świata donoszą o nietypowym wydarzeniu, natomiast internauci są delikatnie mówiąc zaskoczeni. Na liczniku udało się już zebrać 10 mln wyświetleń, a wszystko dlatego, że Migue Granados postanowił skraść buziaka Lionelowi Messiemu!

Lionel Messi został pocałowany przez Migue Granadosa w przedziwnym nagraniu, które szybko stało się hitem sieci. Konkretniej mówiąc, jest to materiał wideo, na którym Messi otrzymuje buziaka w szyję, a było to możliwe, ponieważ mężczyzna dosłownie zaczaił się za plecami sportowej gwiazdy.

Messi był rozbawiony

Oczywiście jest to tylko zapowiedź wywiadu z Lionelem Messim, a nietypowa forma najpewniej ma na celu przyciągnąć jak najwięcej uwagi. Warto dodać, że Migue Granados to komik oraz aktor, więc akurat jego fani prawdopodobnie nie byli szczególnie zaskoczeni takim zachowaniem. W końcu jest to człowiek, który chętnie żartuje i nie boi się sięgać po humorystyczne prowokacje.

Niektórzy mogą się zastanawiać, co takiego powiedział Migue Granados, gdy już uraczył Messiego buziakiem? Otóż najzwyczajniej w świecie zapytał: „Porozmawiamy, kochanie?”. Messi oczywiście był rozbawiony całą sytuacją, ale warto wczuć się w większość internautów, którzy prawdopodobnie nie są fanami Granadosa i do tego nie rozumieli jego słów. W pierwszej chwili zapewne czuli się bardzo zdezorientowani.

Na koniec przypominamy o innym wydarzeniu ze sportowego świata, które również było zaskoczeniem dla licznych obserwatorów. Zawodnik krykietowego zespołu nie chciał tracić czasu i czekać na ochronę, więc sam zajął się aktywistą klimatycznym.

