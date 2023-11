Skandaliczna wypowiedź Ukraińca o Polakach, koncerty odwołane. „Wkur**a mnie...”

Delikatnie mówiąc, miała tu miejsce pewnego rodzaju przesada, a wiele osób jest zdania, że to po prostu skandal. Internet został rozgrzany do czerwoności, gdy tylko wokalista ukraińskiego zespołu Poshlaya Molly powiedział:

Wiecie co mnie wku**ia w Polsce? Wku**ia mnie język polski. W ogóle nie rozumiem, po co mówić w tym je***ym języku, kiedy jest rosyjski. Istnieje przecież imperium rosyjskie, więc po prostu do niego wróćcie i zacznijcie mówić normalnym językiem, polscy debile.

Kirył Bledny niewątpliwie zszokował i rozgniewał wielu Polaków. Tego typu wypowiedź wskazuje na skandaliczne poglądy i przy okazji jest oznaką zupełnego braku profesjonalizmu. Nawet jeśli po czasie opublikowano przeprosiny, to dla większości osób po prostu nie będą miały jakiejkolwiek wartości.

Zespół miał zagrać w pięciu miastach…

Pomimo tego, że zespół miał zagrać w pięciu miastach, to organizator polskich koncertów, Winiary Bookings, podjął decyzję o tym, że dojdzie do odwołania całej polskiej trasy Poshlaya Molly. Oburzające słowa ukraińskiego muzyka spotkały się z reakcją wielu ludzi, którzy jeszcze przed oficjalną decyzją uznali, że występy muszą zostać odwołane. Z kolei dziennikarz, jakim jest Bartłomiej Wypartowicz, apelował do internautów, by ci pisali w tej sprawie do organizatorów.

Podsumowując, ogólna popularność Poshlaya Molly nie ma tu większego znaczenia, bo wokalista skutecznie zniechęcił do siebie wielu miłośników muzyki z Polski. Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym, iż Steve Hogarth zagra specjalny, świąteczny koncert w Łodzi, a także o specjalnym tygodniu z Within Temptation.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!