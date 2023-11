Oberwało mu się! Atakują milionera, bo pomaga ludziom w potrzebie

Jimmy Donaldson posługuje się ksywą MrBeast, a jego marzeniem od zawsze było odniesienie wielkiego sukcesu w internecie. Dziś to jeden z najpopularniejszych youtuberów na świecie, który bez problemu zbiera dziesiątki, a czasem nawet setki milionów wyświetleń na jednym nagraniu. Swoją karierę rozwinął samodzielnie i nikt nie wręczył mu popularności na srebrnej tacy.

MrBeast przez długie lata zastanawiał się, co powinien robić, żeby jego filmiki cieszyły się dużą popularnością. W związku z tym, czasem nagrywał przedziwne materiały wideo. Jeśli nie wierzycie, to za przykład posłuży nam coś, co zrobił 6 lat temu. MrBeast usiadł przed monitorem i obiecał, że obejrzy zapętlony filmik z głośną muzyką, a wszystko zostanie nagrane przez kamerę. Co w tym dziwnego? Otóż wspomniany filmik trwa aż 10 godzin i nie zawiera niczego sensownego, więc oglądanie całości jest swego rodzaju torturą.

MrBeast to geniusz?

Najłatwiej zabrać się za krytykę i stwierdzić, że robiąc coś takiego, ten młodzieniec tylko marnował swój czas. Pomimo tego, niektórzy dostrzegą w tym prawdziwy geniusz. Chłopak po prostu był zdeterminowany do tego, żeby odnaleźć sposób na generowanie milionów wyświetleń i w końcu mu się udało. Z czasem MrBeast zaczął rozdawać pieniądze obcym ludziom, a wszystko nagrywał i wstawiał na YouTube.

Organizował konkursy, w których do wygrania były coraz większe nagrody i jego widownia uwielbiała taki spektakl. Wyświetleń przybywało, a portfel youtubera stawał się coraz grubszy. To z kolei sprawiało, że mógł nagrywać coraz bardziej szalone filmiki i rozdawać coraz więcej pieniędzy.

MrBeast zaczął pomagać ludziom w potrzebie

Rozdawanie kasy dla żartu i przy okazji generowania zysku z wyświetleń na YouTube? Brzmi jak dobry pomysł, ale co jeśli dla odmiany można jeszcze pomagać komuś, kto naprawdę tego potrzebuje? W pewnym momencie MrBeast podjął decyzję o tym, żeby np. ufundować operację dla 1000 osób, które dzięki temu odzyskają wzrok. Oczywiście wszystko zostało nagrane i wstawione na YouTube, a niektórzy internauci postanowili zaatakować młodego milionera.

W czym problem? Dziennikarz z serwisu PC Gamer napisał artykuł, w którym zauważył, że w oczach niektórych osób takie działania to tzw. „charity porn”, czyli „pornografia dobroczynności”. W dużym skrócie chodzi o to, że pomaganie komuś jest złe, jeśli robimy z tego filmik i pokazujemy to w internecie.

To ciekawa myśl, lecz można na to spojrzeć także z innej strony. Co jeśli rozdawanie pieniędzy w końcu doprowadzi do ich całkowitego utracenia, a to przełoży się na brak możliwości dalszego rozdawania pieniędzy? Być może lepiej jest zarabiać na rozdawaniu pieniędzy, tzn. wstawiać nagrania na YouTube? Dzięki temu wspomniane środki finansowe nie ulegną całkowitemu wyczerpaniu, a to z kolei pozwoli na dalsze pomaganie ludziom w potrzebie.

Niezależnie od tego, jaka jest wasza opinia na ten temat, kluczowe jest to, iż MrBeast zauważył, że jest krytykowany za nagrywanie materiałów, w których pomaga innym. Prawdopodobnie właśnie dlatego opublikował taką wypowiedź:

Już teraz wiem, że pewnie spotka mnie cancelowanie, ponieważ wstawiłem filmik, w którym pomagam ludziom…

O co konkretnie chodzi? W swoim najnowszym materiale MrBeast poleciał do Afryki i ufundował 100 studni, dzięki którym setki tysięcy ludzi zyskało łatwy dostęp do czystej wody. Oczywiście Jimmy Donaldson jest youtuberem, więc zrobił z tego filmik. Spora część internautów się z tego cieszy, lecz jak zwykle… pojawiły się i głosy krytyki. Przykładem może być negatywna wypowiedź, o której donosi nawet CNN. Kenijczyk, Francis Gaitho stwierdził, że MrBeast przyczynia się do szerzenia stereotypu, że Afryka koniecznie musi polegać na pomocy innych. Innymi słowy, jeśli masz miliony i nikomu nie pomożesz, to jesteś złym człowiekiem. Jeśli natomiast masz miliony i komuś pomożesz… to jesteś złym człowiekiem.

Co ciekawe, pewien dziennikarz podszedł do tego w jeszcze inny sposób! Niejaki Ferdinand Omondi stwierdził, że to wstyd, iż youtuber musi lecieć do Afryki i nieść pomoc, której nie dało się ufundować choćby za pośrednictwem opłacanych od dawna podatków.

