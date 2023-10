To już oficjalne. „Chłopi” będą walczyć nie o jeden, a o dwa Oscary

Wcześniej pisaliśmy już o tym, że wybrano polskiego kandydata do Oscara. Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił, że w kategorii międzynarodowej będzie to malarska animacja „Chłopi” w reżyserii DK i Hugh Welchmanów. Następnie wyszło na to, iż to dopiero początek dobrych wieści, gdyż „Chłopi” okazali się prawdziwym hitem, a kina w całym kraju zostały podbite! Innymi słowy, film jest bardzo chętnie oglądany przez Polaków.

Warto dodać, że „Chłopi” zostali sprzedani do ponad 50 krajów, a to z kolei przekłada się na realne szanse podbicia całego świata rozrywki. W tym wszystkim niezwykle ważne jest to, że prawa do dystrybucji filmu wykupiło Sony Pictures Classics, które zajmie się m.in. dystrybucją „Chłopów” w Ameryce. To oczywiście nie jest koniec świetnych wieści, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia.

„Chłopi” będą walczyć nie o jeden, a o dwa Oscary

Łukasz Rostkowski lub po prostu L.U.C., to producent muzyczny, kompozytor i raper, który odpowiada za muzykę w nabierającej na znaczeniu polskiej animacji malarskiej. To, że utalentowana ekipa „Chłopów” była zainteresowana potencjalną walką o kolejnego Oscara, nie było tajemnicą już od jakiegoś czasu, lecz teraz wszystko stało się pewne. L.U.C. z dumą ogłosił na swoim Instagramie:

Z okazji światowej premiery ścieżki dźwiękowej do @chlopifilm oficjalnie potwierdzam, że twórcy filmu zdecydowali, że także muzyka powalczy o Oskara! Jesteśmy w Los Angeles i właśnie zgłaszamy soundtrack do Best Original Score!!! To jeden z ważniejszych momentów mojego życia.

Łukasz Rostkowski podziękował wszystkim za to, że towarzyszyli mu w długiej drodze, niezależnie od tego, czy akurat trafiły się dobre, czy też trudniejsze momenty. To niezwykle pozytywne, że muzyka z „Chłopów” została zgłoszona przez twórców do Best Original Score, a więc nominacja do Oscara jest w zasięgu ręki. Warto dodać, że album ze ścieżką dźwiękową do filmu „Chłopi” jest już̇ dostępny w serwisach streamingowych. Na koniec przypominamy, że polski „Znachor” też jest hitem oraz wielkim sukcesem.

