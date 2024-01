Sanah zarobiła majątek na koncertach w USA. Podano zawrotną sumę

Nasza polska gwiazda podbija świat i robi to z wielkim rozmachem. Aż trudno w to uwierzyć, lecz Sanah zarabia fortunę na zagranicznych występach, a w przyszłości najpewniej będzie tylko lepiej.

Jak donosi m.in. Gazeta.pl, ta młoda wokalistka z Polski jest w stanie zarobić zdecydowanie większą kwotę w Stanach Zjednoczonych, niż niektóre gwiazdy największego kalibru. Jeżeli chcecie przykładu, to warto wspomnieć choćby o tym, że legendarna Maryla Rodowicz za zagraniczne koncerty miała inkasować do mniej więcej 20 tys. dolarów. Co natomiast w przypadku niezwykłej Sanah? Otóż według doniesień, może ona liczyć na około 75 tys. dolarów za dwa koncerty, co ostatecznie i tak daje większą kwotę za jeden występ.

Sanah zarabia majątek w USA

Brzmi to niezwykle imponująco, bo gdyby się nad tym zastanowić, to zaledwie dwa koncerty w USA przekładają się na 75 tys. dolarów dla Sanah, a więc są to okolice 300 tys. zł. Cóż za spektakularne osiągnięcie młodej gwiazdy muzyki z Polski.

Skoro wiemy już, że za koncert w Stanach Zjednoczonych zarobiła dużo większą kwotę niż Maryla Rodowicz, to pozostaje zadać sobie szczere pytanie, mianowicie czy cokolwiek jest w stanie zatrzymać niezwykłą Sanah? Żeby się przekonać, pozostaje wykazać się cierpliwością

Źródło: Antyradio/Gazeta.pl

