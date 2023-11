The Prodigy cenzuruje tekst swojego hitu. Dziś jest zbyt kontrowersyjny

Na jednym z koncertów zespołu The Prodigy zauważono zmianę tekstu utworu. Wszystko wskazuje na to, że po 26 latach grupa postanowiła ocenzurować słynny kawałek.

„Smack My Bitch Up” zespołu The Prodigy to jeden z najpopularniejszych utworów grupy. Jednocześnie to jedna z najbardziej kontrowersyjnych piosenek. Wielokrotnie krytykowana. Zarzucano, że promuje przemoc wobec kobiet.

„Smack My Bitch Up” pochodzi z albumu „The Fat of the Land”, który swoją premierę miał w 1997 roku. Od tego czasu nieprzerwanie utwór płynie na fali popularności. Wciąż wywołuje też niemałe kontrowersje. Wszystko przez swój tekst. Wielu krytykowało piosenkę, uważając, że „gloryfikuję przemoc domową”. Wygląda na to, że muzycy po latach zrozumieli, że ich utwór może być źle odbierany. Po 26 latach postanowili nieco zmienić tekst piosenki. Na jednym z ostatnich koncertów zauważono zmianę w tekście.

The Prodigy zmienił tekst kontrowersyjnego utworu

The Prodigy przebywa obecnie w trasie koncertowej. Podczas jednego z ostatnich koncertów zwrócono uwagę na wykonanie słynnego utworu. Słuchacze usłyszeli, jak Maxim zamiast oryginalnego tekstu "Smack My Bitch Up" zaśpiewał „Change my pitch up" (z ang. Zmień mój ton). W oryginalnej wersji te dwa zdania powtarzają się naprzemiennie, w tej zmienionej występuje tylko jedno zdanie. Już wkrótce polscy fani będą mieli okazję sami przekonać się, czy to faktycznie stała zmiana. The Prodigy 6 grudnia 2023 wystąpi w MTP Hala 3A w Poznaniu. Będzie to pierwszy występ w naszym kraju bez Keitha Flinta.

Źródło: Antyradio/Joe.co.uk

