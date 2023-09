Wokalista Smash Mouth na łożu śmierci. Ma tydzień życia

„Somebody once told me, the world is gonna roll me” to doskonale znane słowa z piosenki „All Star” zespołu Smash Mouth. Utwór jest mocno kojarzony z komediowym hitem „Shrek”, co tylko przyczyniło się do zwiększenia popularności zespołu. Nie da się ukryć, iż animacja o brzydkim, zielonym ogrze, zdobyła serca zarówno tych młodszych, jak i starszych widzów. Warto dodać, że Steve Harwell był wokalistą Smash Mouth od samego początku.

Steve Harwell w bardzo złym stanie

Mimo tego, że „Shrek” to pozytywna historia, w której można znaleźć masę dobrej zabawy i poczucia humoru, teraz świat obiega niezwykle smutna oraz poważna informacja na temat zdrowia Steve’a Harwella.

Wokalista zespołu Smash Mouth od wielu lat nadużywał alkoholu i m.in. z tego powodu doświadczał problemów ze swoim zdrowiem. W przeszłości pisaliśmy nawet o jego odejściu ze Smash Mouth, co miało pozwolić na lepsze skupienie się na fizycznym i psychicznym samopoczuciu. Wszystko miało także związek z kontrowersyjnym występem Harwella. Niestety, lecz przesadne sięganie po alkohol nie pozostawało obojętne dla jakości samych koncertów, podczas których wokalista miewał nawet problemy z prawidłowym wywiązaniem się ze swojej roli.

Teraz menedżer Harwella przekazał informacje o wyjątkowo poważnych problemach ze zdrowiem artysty. Wieloletni wokalista Smash Mouth zmaga się z chorobą serca (kardiomiopatią), a do tego jeszcze ma ostatnie stadium niewydolności wątroby. Lekarze mówią wprost i twierdzą, że ich zdaniem mężczyźnie pozostało niewiele czasu. Szacunki specjalistów są na poziomie zaledwie tygodnia życia dla Harwella. Bliscy liczą na to, iż ludzie uszanują prywatność 56-letniego muzyka w tym trudnym czasie.

