Jak sprawić, żeby ludzie od razu cię polubili? 5 prostych trików

Psychologia, mówiąc o zjawisku pierwszego wrażenia, wymienia dosłownie pierwsze sekundy. To one mają wpływ na ogólną ocenę drugiej osoby, którą spotykamy. Wielu specjalistów twierdzi, że pierwsze wrażenie robimy w zaledwie 4 sekundy. Drudzy twierdzą, że czas ten wydłuża się do 7, a jeszcze inni do 11 sekund. Obojętnie, którą z tych trzech odpowiedzi uznamy za słuszną, nadal czas ten jest bardzo krótki.

Jeśli zależy nam, by inne osoby odebrały nas w pozytywny sposób, wcale nie trzeba „stawać na głowie”, wystarczy zastosować 5 prostych psychologicznych trików. Oto one:

Postawa ciała

Mowa ciała ważna jest zarówno podczas wystąpień publicznych, jak i zwykłej, niezobowiązującej rozmowy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na postawę. Garbienie się jest absolutnie zakazane. Nie krzyżujemy również rąk, nie zasłaniamy ust, niewskazane jest również splatanie dłoni – wszystko to sprawia, że możemy zostać ocenieni jako osoby z niskim poczuciem własnej wartości. Uwaga też, żeby nie przesadzić w drugą stronę – głowa podniesiona zbyt wysoko może świadczyć o arogancji, a takiej oceny z pewnością również byśmy nie chcieli.

Zwróć uwagę na kontakt wzrokowy

Często ludzie unikają kontaktu wzrokowego, co może zostać odczytane jako brak pewności, a nawet szczerości. Jak we wszystkim, w tym również należy zachować umiar. Zbyt nachalne patrzenie w oczy rozmówcy, również nie jest wskazane. Osoby uchodzące za pewne siebie, uprzejme i wykazujące zainteresowanie rozmówcą w oczy drugiej osoby patrzą ok. 5-7 sekund.

Uśmiech

Ten punkt wydaje się być dla wielu oczywisty, jednak czasem przez stres i strach przed oceną ze strony innych, zapominamy o nim. Przeprowadzono badanie na Uniwersytecie Wyoming w Stanach Zjednoczonych. Z ustaleń naukowców jasno wynikało, że osoby uśmiechnięte wzbudzały większą sympatię, nawet jeśli ich mowa ciała mówiła zupełnie coś innego.

Słowa są ważne, ale głos ważniejszy

Badania wykazały bardzo ciekawą rzecz. Okazuje się, że osoba, którą dopiero co poznaliśmy, bardziej zwraca uwagę na nasz głos niż na słowa, jakie wypowiadamy. Głównie chodzi o jego ton. Najlepsze wrażenie w opinii naukowców robi głos głęboki i dźwięczny, kojarzący się ze spokojem. Zbyt wysoki może być kojarzony z dziecinnością i brakiem profesjonalizmu, a zbyt niski ze smutkiem.

Test ciepłych dłoni

Ostatni punkt jest bardzo zaskakujący. Jak się okazuje, osoby o ciepłych dłoniach postrzegane są jako życzliwe, otwarte i szczere. Specjaliści mówią też o jeszcze jednym triku, który dał ciekawe wnioski, jednak może być trudny do zrealizowania.

W jednym z badań poproszono 41 studentów, aby trzymali w rękach kubek gorącej lub mrożonej kawy. Następnie czytali opis osoby, którą potencjalnie mieli ocenić. Ci, którzy trzymali w rękach ciepły kubek, częściej postrzegali ją jako kogoś godnego zaufania i sympatycznego.

Ciekawe wnioski, prawda?

