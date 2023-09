Taśmy Beatlesów kosztują fortunę! Wielu powie, że warto

Dom aukcyjny Gotta Have Rock and Roll oferuje prawdziwy skarb ze świata muzyki, który zainteresuje fanów The Beatles. Niebawem aukcja będzie zakończona, a pewien kolekcjoner rozstanie się z sześcioma kasetami z kolekcji „The Beatles Derek Taylor Never-Before-Heard Collection of Lost Beatles Recordings”, w zamian przyjmując imponujący zarobek.

Światowe media informują o niezwykle ciekawej aukcji z Gotta Have Rock and Roll, czyli platformie wyspecjalizowanej w sprzedawaniu cennych pamiątek m.in. ze świata historii, sportu oraz oczywiście muzyki. Tym razem powodem do ekscytacji jest aż sześć kaset z kolekcji, którą określa się mianem „The Beatles Derek Taylor Never-Before-Heard Collection of Lost Beatles Recordings”.

Dla wszystkich osób, które kochają Beatlesów, a przy okazji mają jeszcze odpowiednio grube portfele, będzie to świetna okazja do wzięcia udziału w aukcji z czymś prawdziwie wyjątkowym. Jak donosi serwis TMZ, niezwykłe przedmioty zostały pozyskane przez kolekcjonera, który jest znany jako Phil from Charlotte. Człowiek ten przekazał dziennikarzom, że ma taśmy dzięki komuś z Indii, kto z kolei ma je od Dereka Taylora.

Perełki Beatlesów? To musi sporo kosztować

Kolekcjoner Phil stał się posiadaczem kaset około 5 lat temu, ale przesłuchał je tylko raz. Podobno na taśmach znajdują się m.in. nagrania z przygotowań do albumu „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, a w pamięć mogą zapaść choćby zarejestrowane narzekania Paula McCartneya na wysoką temperaturę. Za perełkę można uznać również 45 minut wywiadu z Johnem Lennonem, podczas którego da się usłyszeć sporo osobistych wypowiedzi na temat jego relacji z Yoko Ono.

Ile kosztuje przyjemność zapoznania się z takimi nagraniami? Dom aukcyjny podzielił się swoimi szacunkami na poziomie pół mln dolarów, lecz na ten moment najwyższa oferta w aukcji Gotta Have Rock and Roll wynosi 71 tys. dolarów. Oczywiście kwota może jeszcze zawędrować zdecydowanie wyżej, ale nawet jeśli pozostanie na tym pułapie, to kolekcjoner Phil wróci do domu z bardzo ładną sumą pieniędzy. Gdyby się nad tym realnie zastanowić, mężczyzna raczej nie będzie miał wiele pożytku z regularnego przesłuchiwania tych starych taśm, a kilkadziesiąt tys. dolarów może się bardzo przydać. Koniec aukcji już za kilkanaście godzin!

Na koniec przypominamy, że jakiś czas temu informowaliśmy o tym, iż uczestnik „Milionerów” poległ na pytaniu o Beatlesów. Możecie się zapoznać z tym tekstem, gdybyście chcieli np. zweryfikować swą potencjalną znajomość odpowiedzi.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!