Uczestnik „Milionerów” poległ na pytaniu o Beatlesów. Znasz odpowiedź?

Teleturniej „Milionerzy” oferuje wielkie pieniądze. Jednak żeby je zdobyć, trzeba wykazać się niemałą wiedzą w każdej dziedzinie, także muzycznej. Uczestnik pierwszego odcinka 14. sezonu niestety poległ na pytaniu nawiązującym do zespołu The Beatles.

Po wakacyjnej przerwie powrócił teleturniej „Milionerzy”. Codziennie możemy podziwiać zmagania uczestników, którzy walczą o olbrzymią sumę pieniędzy. Zdobyć można aż milion złotych, jednak żeby wygrać tak pokaźną sumę, trzeba mocno się postarać. Nie wystarczy podstawowa wiedza, ale niekiedy specjalistyczna i to z wielu dziedzin. W końcu pytania za 500 tysięcy i milion nie mogą należeć do łatwych.

„Milionerzy” to kultowy już teleturniej. Po przerwie wakacyjnej nie mogło go zabraknąć. Wrócił w nieco innej odsłonie, ale z tymi samymi zasadami. Wciąż uczestnicy mają do czynienia z trudnymi pytaniami i ogromnymi emocjami. Pierwszy odcinek 14. sezonu „Milionerów” należał do Marka Ryńskiego z Warszawy. Jako pierwszy odpowiedział na pytanie eliminacyjne, a potem w ekspresowym tempie odpowiadał na kolejne pytania Huberta Urbańskiego.

„Milionerzy” muzyczne pytanie pokonało uczestnika

Pytanie, jakie zatrzymało uczestnika to pytanie nawiązujące do zespołu The Beatles. Brzmiało ono następująco:

Który z Beatlesów na słynnym zdjęciu z okładki albumu „Abbey Road” jest bosy?

a) Paul McCartney

b) Ringo Starr

c) John Lennon

d) George Harrison

Uczestnik postanowił nie czekać, tylko wykorzystał ostatnie koło ratunkowe, którym był „telefon do przyjaciela”. Zadzwonił do swojego przyszłego teścia. Ten natomiast podpowiadał mu, że prawdopodobnie mowa o Ringo, jednak podkreślił, że nie jest pewien.

Marek Ryński wolał nie ryzykować, tym bardziej że na jego koncie już uzbierała się pokaźna kwota 75 tysięcy złotych. Postanowił pozostać przy wygranej.

Po „ostatecznej decyzji” Hubert Urbański zdradził, że poprawną odpowiedzią była odpowiedź A – Paul McCartney.

