Teledysk do „Here And Now” jest bardzo życiowy. Warto zobaczyć

Muzyka bardzo często służy do tego, żeby świetnie się bawić, myśleć o pozytywnych rzeczach i na chwilę uciec od codziennych problemów. Nie zmienia to jednak faktu, że muzyka potrafi być także silnym narzędziem, które w odpowiednich rękach skłoni tłumy ludzi do refleksji. Niezłym przykładem będzie właśnie kolejny singiel Staind i nowy teledysk.

Staind to amerykański zespół z Massachusetts, który istnieje od 1995 roku. Aktualna sytuacja wygląda tak, że musiało upłynąć wiele lat, bo aż 12, żeby w końcu wydali nową płytę. W związku z tym, Staind prezentuje piękny teledysk do najnowszego singla, który zapowiada album „Confessions Of The Fallen”.

Oglądaj

Pomógł Bradley Golowin

Teledysk został wyreżyserowany przez Bradleya Golowina i jest przykładem chęci zrobienia czegoś o bardziej odczuwalnym, emocjonalnym ładunku, który może skłonić słuchaczy do refleksji. Prawdziwe życie jest z reguły przepełnione chwilami szczęścia, lecz dla równowagi nie brakuje w nim także smutniejszych momentów.

Lider, Aaron Lewis, wspominał wcześniej, że chciał w jakiś sposób unowocześnić brzmienie, co powinno być tu łatwe do wyczucia. Fani zapewne rozpoznają w tym wszystkich stary, dobry zespół, lecz przy okazji nie powinni mieć problemów z usłyszeniem tego, że zastosowano nowe dźwięki, których nie było wcześniej, tzn. gdy nagrywano poprzednią płytę. Przypominamy, że premiera albumu „Confessions Of The Fallen” została zaplanowana na 22 września 2023 roku.

