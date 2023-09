Duff McKagan i nowy singiel. Zobaczcie teledysk „Longfeather”

Premiera płyty „Lighthouse” już 20 października, a zamówienia przedsprzedażowe można składać za pośrednictwem strony duffonline.com. Warto wspomnieć, że wszyscy, którzy zamówią album w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie lub subskrybowali biuletyn Duffa McKagana, będą mogli cieszyć się z dostępu do specjalnego wydarzenia, które będzie związane z premierą albumu online. Zaplanowano tam sesję pytań i odpowiedzi z McKaganem i Jerrym Cantrellem z Alice In Chains (który gościnnie pojawia się w utworze „I just don’t know”).

Z kolei najbardziej niecierpliwi mogą teraz skupić uwagę na najnowszym singlu. Oficjalny teledysk został wyreżyserowany przez Connora Ellmanna, Kuja Durollariego i Arbena Durollariego. Możemy usłyszeć następujące słowa: „So hold on, hold on, cause today’s not a bad day to die”, lecz McKagan wyjaśnia, iż gdy mówi o tym, że dziś jest dobry dzień na śmierć, to wcale nie oznacza to makabrycznej tęsknoty za śmiercią. Artysta tłumaczy, że raczej chodzi tu o żądzę życia i wyuczonych nawyków dobrego i uczciwego codziennego wysiłku.

Longfeather chronił swój dom. Nie był w stanie utrzymać całej zachodniej fali… ale zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. O, nie ma już Longfeather. O, Longfeather jest w domu. Widzę cię. Widzę cię. Dziękuję Longfeather za danie mi nadziei i solidnego punktu oparcia.

Duff McKagan dzieli się swym artystycznym duchem

W oficjalnej informacji prasowej możemy przeczytać, że dzięki „Lighthouse” Duff McKagan obnaża więcej swojego artystycznego ducha niż kiedykolwiek wcześniej. Dochodzi tu m.in. do połączenia elementów akustycznych z ostrym rock'n'rollem, żeby znaleźć się w idealnym punkcie między „refleksją duszy” i „czystej energii”.

Na koniec przypominamy, że Antyradio informowało już o nowej ramówce na jesień 2023. Na słuchaczy czeka nowy program Konrada Czubaja oraz audycja basisty Guns N' Roses, Duffa McKagana!

