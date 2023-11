Olbrychski wspomina współpracę z Angeliną Jolie. Kazała mu się „odpier***ić”

Po sieci już od dawna krąży anegdotka o tym, jak to Olbrychski chciał dobrze, a wyszło jak zawsze. O co konkretnie chodzi? W dużym skrócie, miało miejsce pewnego rodzaju spięcie pomiędzy Danielem Olbrychskim i Angeliną Jolie.

Cofamy się do 2010 roku, gdy Daniel Olbrychski miał okazję wystąpić w tym samym filmie, co słynna Angelina Jolie, a konkretniej mówiąc chodzi o „Salt”. Zanim przejdziemy dalej, trzeba zaznaczyć, iż całe to doświadczenie zalicza się do pozytywnych, a Olbrychski wielokrotnie podkreślał, że jego współpraca z aktorką była wręcz doskonała.

Do tych przyjemnych rzeczy niewątpliwie zalicza się sam fakt, że Daniel Olbrychski odebrał telefon i usłyszał: „Grasz”. Dowiedział się, iż będzie mógł wcielić się w Rosjanina, Wasilija Orlowa. Niestety, ale w pewnym momencie zdarzyło się również coś przykrego.

Angelina Jolie kazała mu się „odpier***ić”

Podczas postprodukcji wydarzyło się coś, co przez niektórych może zostać zinterpretowane jako prawdziwe spięcie między Olbrychskim a Jolie. Lata temu, podczas rozmowy z Agatą Młynarską, Daniel Olbrychski wspomniał, że trzeba było dograć jeszcze parę zdań do filmu „Salt”. Aktor wyjaśniał, że u niego w Polsce była wtedy mniej więcej godzina 12 czy 14 po południu. Niestety tam o wiele godzin wcześniej:

Nie widzieliśmy się, tylko się słyszeliśmy. Słyszeliśmy reżysera i słyszałem Angelinę, a ona mnie. Chcąc być miłym, powiedziałem na oślep „You look terrific”, co oznacza „Wyglądasz fantastycznie”, chociaż jej nie widziałem. Na co ona: „Please be so kind to f**k off”, czyli „Bądź łaskaw się odp***dolić”.

Oczywiście ostra reakcja mogła być spowodowana tym, że u Angeliny Jolie była wtedy dość wczesna godzina, co mogło być przyczyną dodatkowych pokładów irytacji. Mimo tego, komplement „wyglądasz fantastycznie” nie brzmi zbyt dobrze, gdy akurat… w ogóle nie jesteśmy w stanie zobaczyć danej osoby.

