Azjatycka kuchnia z powodzeniem przyjęła się wśród Polaków. A gdyby tak role odwrócić i dowiedzieć się, co o naszych popularnych daniach sądzą np. Japończycy? Pewien youtuber postanowił to sprawdzić.

Co kraj to obyczaj. Ludzie na całym świecie różnią się kulturą i jedzeniem. To, co spożywane jest w dalekich zakątkach świata, niekoniecznie smakowałoby Europejczykom i na odwrót. Wielu Polaków uwielbia tradycyjne potrawy. Jakiś czas temu muzycy Rammsteina podzielili zdanie wielu osób i zdradzili, że wprost przepadają za polską kuchnią. Jednak nie zawsze polskie jedzenie i przekąski spotykają się z pozytywnym odbiorem.

Youtuber poczęstował dziadka z Japonii polskim obiadem

W sieci można znaleźć mnóstwo osób, które mówią o ciekawostkach na temat innych kultur. Nie brakuje też recenzji jedzenia z innych krajów. Polski youtuber Gabriel Hyodo, który ma japońskie korzenie, postanowił poczęstować dziadka z Japonii tradycyjnym obiadem wprost z naszego kraju. Degustacja została nagrana i następnie przedstawiona obserwatorom Hyodo. Uczta składała się z dwóch dań – zupy ogórkowej, która należy do ulubionych youtubera oraz kotleta schabowego z mizerią i ziemniakami. Gabriel dla dziadka przygotował również kluski śląskie. Co na to Japończyk? Niestety zupa nie spotkała się z entuzjazmem.

Osobiście mi nie smakuje – wydał werdykt dziadek Hyodo.

Choć ogórkowa z pewnością nie będzie ulubionym polskim daniem Japończyka, tak kotlety schabowe zdobyły lepsze noty i wiele wskazuje na to, że na stałe zagoszczą na stole Japończyka, ponieważ ten poprosił wnuka o przepis i o dokładkę.

Polskie jedzenie jest smaczne – skwitował.

Źródło: Antyradio/Zloteprzeboje.pl

