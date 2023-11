Chcesz być przekonujący? Te dwie rzeczy robią ludzie o wysokiej inteligencji

Bycie przekonującym to dobra cecha zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie każdy jednak może pochwalić się tą umiejętnością. Znacznie mniejszy problem, by przekonać innych do swojego zdania, mają osoby z wysoką inteligencją emocjonalną.

Przekonać innych do swojego zdania nie jest łatwo. Niektórzy muszą silić się na liczne argumenty. Przytaczać przykłady, a nawet wspomagać się opiniami ekspertów. Są też tacy, którym przychodzi to z większą łatwością. Jak zauważają specjaliści, są to osoby, które charakteryzują się wysoką inteligencją emocjonalną.

Chcesz być przekonujący? Rób to, co ludzie z wysoką inteligencją emocjonalną

Bycie przekonującym jest bardzo przydatną umiejętnością i nawet jeśli nie urodziliście się z tym darem, możecie podpatrzeć kilka trików, które pomogą wam osiągnąć cel. Według Matta Abrahamsa, wykładowcy na Uniwersytecie Stanforda, ludziom z wyższą inteligencją emocjonalną udaje się to ze względu na dwa ważne aspekty.

Po pierwsze chodzi o to, aby podczas przekonywania drugiej osoby do danego tematu nie mówić wprost o zaletach danej rzeczy, a sprawić, że będzie ona chciała sama przekonać się o korzyściach. Wykładowca za przykład podał medytację. Wiele osób chcąc przekonać do tego inne osoby, będzie punktować zalety medytacji i mówić o niej w samych superlatywach. Ludzie z wysoką inteligencją emocjonalną natomiast zamiast tego, zaproponują wspólną pierwszą sesję i pozwolą, aby dana osoba sama przekonała się, czy medytacja faktycznie jest warta uwagi.

Zapamiętuj szczegóły z życia innych

Kolejny punkt wiąże się z zapamiętywaniem drobnych szczegółów z życia innych osób. Nie chodzi o to, aby znać każdy aspekt życia naszego rozmówcy, ale o to, aby móc podczas rozmowy swobodnie się do niego odnieść. W ten sposób nie tylko staniemy się bardziej przekonujący, ale także okażemy szacunek.

Ludzie z wysoką inteligencją emocjonalną lepiej rozumieją, co jest ważne dla ich otoczenia. Są wrażliwsi i pamiętają, czym zajmują się dane osoby, przez co również są skutecznie przekonujący - wyjaśnia Abrahams.

