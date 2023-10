Tych 7 zwrotów pomoże ci w pracy. Używają ich osoby pewne siebie

Słowa, jakich używamy, mają olbrzymie znaczenie. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Specjaliści z zakresu komunikacji międzyludzkiej co jakiś czas dzielą się słowami i zdaniami, które mają pomóc nam w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Często też sugerują, jakich słów używają osoby egoistyczne czy np. toksyczne.

W czasopiśmie „Fast Company” pojawił artykuł, z którego możemy dowiedzieć się, jakich prostych zwrotów używają osoby, które cechują się pewnością siebie w pracy. W artykule zauważono, że słowa znacząco wpływają na postrzeganie naszej osoby. Wymieniono siedem zwrotów, które mogą pomóc wzmocnić pewność siebie i dać nam większą siłę przebicia.

Oto co mogę dla ciebie zrobić

Niewskazane jest mówienie wprost: „Nie mogę” bądź „Nie jestem w stanie”. Renée Evenson, ekspert ds. komunikacji w rozmowie z czasopismem przekonuje, że kiedy musimy odmówić, powinniśmy skupić się na pozytywnych aspektach. Najlepszym wówczas zwrotem będzie: „Oto co mogę dla pani/pana zrobić”. To zdanie jasno wyznacza granice i jednocześnie wskazuje gotowość do podjęcia zadania.

Dowiem się

Kiedy znajdziemy się w sytuacji, że czegoś nie wiemy, nie uciekajmy się do kłamstwa czy opowiadania niestworzonych historyjek. Przyznanie się do niewiedzy nie jest niczym złym. Warto jednak zrobić to w subtelny sposób, czyli powiedzieć: „Dowiem się tego dla ciebie”.

Czy możesz, proszę…

Kolejna rada dotyczy prośby. Często ludzie prosząc o coś drugą osobę, zaczynają od słów „Nie chcę ci przeszkadzać…” lub „Wiem, że jesteś zajęty”. Eksperci natomiast sugerują, aby zrezygnować z takiej formy. Zamiast tego zacząć zdanie od słów: „Czy możesz, proszę…”. Prośbę nie powinny poprzedzać przeprosiny. Jeśli dana osoba nie będzie w stanie wykonać dla nas tego, o co prosimy, z pewnością nas o tym poinformuje.

Słowa, które sugerują działanie

Joel Schwartzberg, trener wystąpień publicznych uważa, że zwrot : ”Zajmiemy się tą sprawą” powinien pójść w odstawkę. Według niego nie ma to nic wspólnego z planami podjęcia jakiegokolwiek działania. Zamiast tego proponuje mówić: „Zajmiemy się tą sytuacją”. Ponadto mówi o używaniu takich słów jak „rozwiązać”, czy „zmniejszyć”. Słowa te wprost informują o działaniu, więc stajemy się automatycznie wiarygodni.

Jak przyjmować komplementy?

Jak wiele osób reaguje na pochwałę? Często nie wierzy w szczerość komplementu lub sobie umniejsza, mówiąc np. „Mogłoby być lepiej”. Taka postawa nie prezentuje się dobrze. Pewne siebie osoby znają swoją wartość, zatem gdy otrzymają komplement, zwyczajnie za niego podziękują lub powiedzą „Cieszę się, że ci się podoba”.

Mówienie o pomocy

Gdy znajdziemy się w sytuacji kryzysowej i potrzebna będzie pomoc drugiej osoby bądź jej uspokojenie, jak twierdzi Linda Larsen, ekspertka ds. komunikacji, złym wyborem będzie kazanie drugiej osoby po prostu się uspokoić. Z pewnością każdy z nas usłyszał te słowa i doskonale wie, że one nie pomagają. W zamian warto powiedzieć np. „Widzę, że jesteś zdenerwowany, chcę ci pomóc”.

Wyrażenie zadowolenia

Pozostając w temacie pomocy, jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie podziękowanie za nią. Wiele osób gdy usłyszy podziękowania, odpowie: „Nie ma za co”. Oczywiście nie ma w tym niczego złego, jednak lepiej brzmi i zdecydowanie większą siłę oddziaływania ma zwrot: „Cieszę się, że mogłem/łam ci pomóc”. Dzięki temu zostaniemy jeszcze bardziej pozytywnie odebrani.

Oczywiście powyższe zwroty nie są rozwiązaniem na wszystko, jednak z pewnością dodadzą nam pewności siebie i sprawią, że nasza osoba będzie lepiej postrzegana.

