Co dostrzegłeś jako pierwsze? Iluzja zdradzi cechy twojego charakteru

Iluzje optyczne to ciekawa forma zabawy. Nie tylko pozwala w zabawny sposób dowiedzieć się czegoś o nas samych, ale też dzięki niej ćwiczymy mózg. Iluzje czy psychotesty najczęściej nie zabierają dużo czas, ponieważ są dość krótkie, co dodatkowo działa na ich korzyść.

Wszelkiego rodzaju obrazków, które tworzą iluzję w sieci jest mnóstwo. Nie brakuje ich też na TikToku. To tam popularność zdobyła Mia Yilin. Dziewczyna nie tylko dzieli się ciekawymi obrazkami, ale też je objaśnia. Poniżej przedstawiamy kolejną popularną iluzję optyczną. Podobnie jak w przypadku innych iluzji, również tutaj należy spojrzeć na obrazek i w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na pytanie, co jako pierwsze widzisz na obrazku.

Fot. Screen @mia_yilin/TikTok

Co widzisz na obrazku? Odpowiedź zdradzi, jaki masz charakter

Iluzja optyczna, której przed chwilą się przyjrzałeś, wskaże, jaki jest twój charakter. Oczywiście odpowiedzi należy brać z przymrużeniem oka, jednak wielu internautów jest zgodnych co do tego, że iluzje faktycznie potrafią wskazać prawdziwy charakter. Jeśli chodzi o powyższy obrazek, tiktokerka wyjaśnia, że jeśli na pierwszy rzut oka dostrzegłeś ludzi w białych szatach, czyli mnichów oznacza to, że masz w sobie dużo spokoju i jesteś osobą wyluzowaną. Ponadto uwielbiasz mieć wokół siebie mnóstwo osób. Masz sporo zalet, ale posiadasz też wady. Jesteś wygadany, co wielokrotnie pozwalało ci wyjść z opresji. Niestety jesteś też niecierpliwy i porywczy. Mia tłumaczy, że zdarza ci się mówić rzeczy, których później żałujesz.

Osoby, które dostrzegły wodospad, reprezentują typ myśliciela. Są nieco zdystansowane i miewają problemy z zaufaniem.

Lubisz mieć wokół siebie mały krąg osób i najlepiej czujesz się w towarzystwie przyjaciół. Trudno ci komuś zaufać i aby się chronić, nauczyłeś się dystansować. Ludziom łatwo jest wyciągnąć pochopne wnioski i myśleć, że jesteś zimną osobą. W rzeczywistości potrzebujesz dużo czasu, aby się oswoić – wyjaśniła tiktokerka.

