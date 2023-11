Sztuczna inteligencja pomoże zoperować mózg. Scenariusz możliwy już za 2 lata

Medycyna to dziedzina nauki, która do przodu idzie w zaskakującym tempie. Operacje, które kiedyś były nie do pomyślenia, dzisiaj przeprowadzane są jak rutynowe zabiegi. Już za dwa lata prawdopodobnie nastąpi kolejny przełom. Operacje mózgu mają być wspomagane sztuczną inteligencją!

Sztuczna inteligencja dzieli społeczeństwo. Jedni wprost ją krytykują, twierdząc, że nie wnosi niczego dobrego do życia i zabiera ludziom pracę. Inni chwalą ją i zachwycają się jej możliwościami. Również pod tym względem podzielona jest branża muzyczna. Mimo sprzeciwu niektórych muzyków, to właśnie sztuczna inteligencja pomogła po ponad 40 latach stworzyć ostatni utwór zespołu The Beatles z głosem Johna Lennona!

Sztuczną inteligencję wykorzystuje nie tylko branża muzyczna, ale także medyczna. Brytyjscy neurochirurdzy są przekonani, że już za dwa lata operacja mózgu przy pomocy sztucznej inteligencji będzie możliwa. Już teraz odbywają się symulacje takich zabiegów. AI ma pomagać lekarzom w trudnych przypadkach, gdzie wymagana jest olbrzymia precyzja. Dotyczy to np. operacji usunięcia guza. Mowa również o miejscach w pobliżu naczyń krwionośnych, których uszkodzenie może prowadzić do poważnych powikłań. Eksperci z University College London nie mają wątpliwości. Sztuczna inteligencja będzie przełomowa w rozwoju neurochirurgii.

AI w 10 miesięcy zdobędzie 10-letnie doświadczenie

System sztucznej inteligencji przeanalizował już ponad 200 filmów z zapisem operacji przysadki mózgowej. Neurochirurdzy z Wielkiej Brytanii twierdzą, że AI jest w stanie w ciągu 10 miesięcy zdobyć podobne doświadczenie do tego, jakie zdobywa lekarz w ciągu 10-letniej praktyki!

Neurochirurdzy z takim doświadczeniem, jak moje, z pomocą sztucznej inteligencji są w stanie lepiej rozpoznać granice operacji, których nie można przekroczyć. Za kilka lat będziemy dysponować sztuczną inteligencją, która „widziała” więcej operacji, aniżeli jakikolwiek człowiek w ciągu całego swojego życia – mówił dr Marcus, jeden z lekarzy ćwiczący na symulatorze

Dr Nicolas Newell twierdzi, że system sztucznej inteligencji ma być nie tylko dokładna, ale także pomóc zwiększyć wydajność lekarzy. Nad wykorzystaniem AI w medycynie obecnie pracują 22 uniwersytety. Swoje zastosowanie znalazła nie tylko w neurochirurgii. Wykorzystywana jest także w diagnostyce obrazowej, a także w radioterapii nowotworowej. Pozwala na skuteczniejsze niszczenie guza.

