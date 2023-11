Maria Skłodowska-Curie jest… świętą. Tylko, że nie w Polsce

Maria Skłodowska-Curie jest świętą. Być może dla wielu brzmi to jak żart, ale nim nie jest. O wybitnej Polce można usłyszeć w… Wietnamie.

Marii Skłodowskiej-Curie nikomu przedstawiać nie trzeba. Okazuje się, że nie trzeba jej przedstawiać także w Wietnamie. Uczona i laureatka Nagrody Nobla należy do grona Wielkich Natchnionych kaodaizmu, czyli religii z południowego Wietnamu.

W Wietnamie Maria Skłodowska-Curie znana jest jako Maria Curie i według opinii wielu Wietnamczyków była wybitną uczoną Francuzką. Być może dlatego trafiła do panteonu świętych tej religii. Zaskakujące jest to, że była ateistką, choć niektórzy twierdzili, że agnostyczką. Kto może zostać świętym w Cao Dai? Jak tłumaczy przewodnik Mr. Bean, cytowany przez portal onet.podroze.pl "każdy, kto wniesie duchową lub intelektualną moc do świata". Wśród świętych Cao Dai jest sporo wybitnych osób z Francji. W tym m.in. Victor Hugo, Joanna d'Arc czy Napoleon.

Na czym polega kaodaizm?

Kaodaizm a właściwie Cao Dai to stosunkowo młoda religia. Powstała w ciekawy sposób w 1926 roku. Wówczas urzędnik Nga Van Chieu podczas seansu spirytystycznego zobaczył wszystkowiedzące oko, które dzisiaj uznawane jest za symbol władzy i mądrości. Podczas wizji miał otrzymać misję stworzenia religii, która będzie czerpała nauki z buddyzmu, hinduizmu, konfucjanizmu, taoizmu, islamu, chrześcijaństwa, judaizmu czy ruchów świeckich. W kaodaizmie głównie chodzi o Istotę Wyższą – Cao Dai i duchy wielkich ludzi. Na czele kościoła podobnie jak w religii katolickiej stoi papież. Na świecie wyznaje ją ol. 6 mln osób, głównie w Wietnamie, Laosie, Kambodży, a także w USA i we Francji. Główna świątynia znajduje się w miasteczku Tay Ninh. Nie brakuje kolorów i symboli smoków oraz kwiatów.

