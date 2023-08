Sprawdź, czy masz silną osobowość. 7 ważnych cech

Silną osobowość wbrew pozorom posiadają nie tylko ci, o których powszechnie mówi się, że idą po trupach do celu. Osoby posiadające mocną psychikę mają mnóstwo pozytywnych cech i to one często sprawiają, że wiele rzeczy im się w życiu udaje.

W powszechnej opinii osoba o silnej psychice kojarzona jest z wieloma negatywnymi cechami. Sporo osób uważa, że to ktoś bez skrupułów, który nie przejmuje się zbytnio zdaniem innym i dążący po trupach do celu.

Takie wnioski mogą być bardzo krzywdzące i mylne. Bo choć faktycznie osobom z silną osobowością zdarza się lepiej znosić krytykę, to nie oznacza to, że w ogóle się nią nie przejmują. Mylne jest również stwierdzenie, że zrobią wszystko, aby odnieść sukces.

Osoby silne psychicznie do osiągnięcia swoich celów nie zawsze uciekają się do negatywnych sposobów. Oto cechy, które pomagają im osiągnąć cel i jednocześnie są pozytywne.

Stawianie granic

Stawianie granic to coś, co pomaga w życiu każdej osobie. Budzi szacunek i przede wszystkim dobrze wpływa na zdrowie psychiczne. Silne osobowości doskonale wiedzą, na co je stać. Nie muszą innym niczego udowadniać, ani tłumaczyć się ze swoich decyzji. Żyją w zgodzie z własnymi przekonaniami i w zdrowy sposób dbają o swoją psychikę.

To cecha, której z pewnością wiele osób musi się nauczyć.

Nie potrzebują zapewnień

Ten punkt wiążę się z punktem wyżej. Ludzie obdarzeni mocną psychiką wiedzą, co robią i nie potrzebują zapewnień, pochwał ani opinii. Zwłaszcza jeśli są przekonani o słuszności swojej decyzji. Nie zmieniają poglądów pod wpływem chwili i co najważniejsze pod wpływem innych osób.

Wiedzą, że zmiany są potrzebne

Zmiany przerażają wielu ludzi, ale nie tych z silną psychiką. Oni wiedzą, że to element życia. Wychodzą ze strefy komfortu i chętnie rozpoczynają nowe zadania. Doskonale zdają sobie sprawę, że nowe doświadczenia to nowe możliwości, a co za tym może iść – lepsze życie.

Porażka to element życia

Porażki podobnie jak zmiany są w życiu potrzebne. Dzięki nim zbieramy doświadczenia i uczymy się nowych rzeczy. Silni ludzie popełniają błędy, jednak ich nie analizują, tylko wyciągają wnioski i żyją dalej. A gdy trzeba, przyznają się do błędu i ponoszą konsekwencje swoich działań.

Sukces innych ich cieszy

Ludzie z tego typu osobowością znają swoja wartość, dlatego gdy ktoś inny odnosi sukces, oni szczerze się cieszą. Zamiast zazdrości wolą z sukcesów innych czerpać inspirację do realizacji własnych celów.

Szanują innych

Nie tylko kibicują i doceniają sukcesy innych, lecz także ich szanują. Nawet jeśli na swojej drodze spotkają kogoś z odmiennymi poglądami, potrafią porozmawiać i uszanować odmienne zdanie. Świat nie jest czarno-biały a osoby z silną osobowością doskonale o tym wiedzą.

Są tu i teraz

Wszystko, co masz to dzisiaj – to zdanie, które towarzyszy człowiekowi z mocną psychiką. Nie zajmują głowy przeszłością, a tym bardziej nie wybiegają w przyszłość. Liczy się dla nich to, co tu i teraz. Dzięki temu mogą w pełni wykorzystać dany moment i wycisnąć życie jak cytrynę.

Osoby z silną osobowością podziwiane są także za umiejętność zachowania dystansu, a także racjonalnego myślenia w kryzysowych sytuacjach.

