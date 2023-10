Czego nie ignorować? Sygnały ostrzegawcze, które widać już na początku związku

Wejście w nowy związek niesie ze sobą zawsze sporo emocji. Niekiedy to właśnie one przysłaniają nam rzeczywisty obraz partnerka czy partnerki. Specjalista od relacji wymienia 5 rzeczy, które powinny zaniepokoić na początku relacji.

Początek związku zawsze jest piękny. Zdarza się jednak, że już na wstępie otrzymujemy sygnały, które powinny nas zaniepokoić. Często przez wzgląd na emocje i pozorne szczęście nie dostrzegamy znaków ostrzegawczych. Jacob Lucas w sieci podzielił się 5 sygnałami, które powinny zaniepokoić na początku relacji.

Zbyt szybkie wyjawianie tajemnic

Nikt nie chce, aby druga strona miała przed nią tajemnice. To oczywiste. Jednak jak twierdzi Lucas, jeśli ktoś zbyt szybko otwiera się przed drugą osobą i mówi jej o swoich tajemnicach, nie jest to uznawane za dobry znak. Dlaczego? Uważa się, że może to być traktowane jako próba manipulacji i wzbudzania litości.

Ludzie, którzy przeżyli naprawdę trudne chwile w swoim życiu, bardzo rzadko dzielą się tym z nowo poznanymi osobami. – wyjaśnił ekspert.

Rozmowy o swoim ex

Rozmowa o swoich byłych partnerach z obecnym ukochanym nie jest niczym złym. Specjalista radzi jednak, aby nie robić tego w pierwszych etapach związku. Sygnałem alarmowym powinien być także negatywny stosunek do swojego ex. Jeśli partner dosłownie za wszystko go obwinia, może to oznaczać, że nie potrafi w sobie dostrzec żadnej winy.

Narzekanie na przyjaciół

Stawianie swojego byłego w złym świetle nie jest dobre. Warto zwrócić także uwagę na narzekanie na przyjaciół. Każdy dorosły człowiek ma wybór z kim się przyjaźni więc jeśli twój partner bądź partnerka narzeka na bliskich, skąd pewność, że nie będzie w towarzystwie innych narzekać na ciebie?

Niezdecydowanie

Jeśli dana osoba nie jest pewna, co do przyszłości waszej relacji i nie potrafi jasno określić swojej wizji, lepiej szczerze porozmawiać i w razie ewentualnych rozbieżności na temat wspólnej przyszłości, po prostu odpuścić.

Odmienne ambicje

Każdy ma swoje plany i marzenia, które chce zrealizować. Nie każdy musi chcieć tego samego. Również w związku ludzie mają odmienne pasje. Jeśli jednak macie zupełnie inne spojrzenie na tak podstawowe rzeczy, jak spędzanie wolnego czasu czy trudno wam dogadać się w błahych sprawach, lepiej zastanowić się nad przyszłością związku. Osobie, która kocha imprezować, raczej nie będzie po drodze z domatorem, kochającym ciepłą herbatę i kocyk.

