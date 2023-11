Dlaczego Polacy się nie uśmiechają? Jest na to wyjaśnienie… naukowe

Wielu zapewne potwierdzi, że naprawdę widać różnicę między Amerykanami i Polakami, która sprowadza się choćby do tego, że jedni często się uśmiechają, natomiast drudzy… zdecydowanie preferują neutralny wyraz twarzy.

Tiktoker wydaje się być zdumiony tym odkryciem, co nie zmienia faktu, że bardzo chętnie się nim dzieli. Na wstępie pyta swoich widzów, czy słyszeli o tym, iż w niektórych krajach uśmiech wcale nie jest oznaką serdeczności oraz szacunku. Jakby tego było mało, okazuje się, że są takie państwa, w których uśmiech sprawi, że inni ludzie uznają nas za… głupców!

Kevin Nguyen powołuje się na Polską Akademię Nauk i tłumaczy, że jedno z badań sugeruje, iż w krajach, gdzie przyszłość ludzi stoi pod dużym znakiem zapytania, można zaobserwować coś takiego, jak niechęć do uśmiechania się. Tiktoker kontynuuje i zaznacza, że badacze mają być przekonani, że uśmiechanie się w mocno skorumpowanych krajach jest wręcz niebezpieczne.

Uśmiech? Tutaj sobie tego nie życzymy!

Tiktoker sięgnął po zestawienie krajów, w których ludzie mają wierzyć, że uśmiechnięta twarz jest po prostu mniej szczera. Wymienił choćby Rosję, Iran, Zimbabwe, Indie. Później zabrał się za wyjaśnianie, iż w takich krajach jak na przykład Szwajcaria, Niemcy, Austria i Stany Zjednoczone, uśmiech jest postrzegany jako oznaka szczerości. Jedną z ciekawszych obserwacji ma być fakt, że w tych miejscach zaobserwowano znacznie niższe poziomy korupcji.

Uśmiech może mieć różne znaczenie, a wszystko zależy od państwa, w którym akurat przebywamy. No dobrze, ale czy wiedzieliście o tym, że np. bekanie może wymagać treningu, a potem istnieje szansa na pobicie oficjalnego rekordu? To nie żart! Pewna kobieta pobiła rekord głośnego bekania, bo potraktowała swój trening niezwykle poważnie. Na koniec przypominamy, że pisaliśmy jeszcze o tiktokerce, która podała 7 powodów, dla których zdecydowała się wrócić z Kanady do Polski.

