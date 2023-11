Po 5 latach zdecydowała się wrócić z Kanady do Polski. Podała 7 powodów

Przeprowadzka za granicę to marzenie wielu osób. Nie zawsze wszystko jest tak kolorowe, jak może się wydawać. Tiktokerka podała 7 powodów, dla których zdecydowała się wrócić z Kanady do Polski.

Wiele osób marzy o tym, by na stałe zamieszać poza granicami Polski. Studenci często biorą udział w specjalnych wymianach, które pozwalają im poznać inną kulturę. Zdarza się, że tak bardzo pokochają dany kraj, że nie wyobrażają sobie powrotu do Polski. Często słyszy się o tym, że ktoś spełnia swój "amerykański sen". Jest też druga strona medalu. Kraje, które powszechnie kojarzone są z lepszym życiem, też mają swoje wady. Podobnie jak obcokrajowcy nie mogą zrozumieć pewnych rzeczy, które dla nas są normalne, tak i nam może być trudno zaakceptować kulturę innych.

Wróciła z Kanady do Polski. Dlaczego się na to zdecydowała?

Na swoim koncie na TikToku użytkowniczka, która posługuje się nickiem @warsawcafecrawl zdradziła 7 powodów, dla których zdecydowała się wrócić z Kanady do Polski.

Amerykański styl

Jako pierwszy powód, tiktokerka podała amerykański styl. Choć dla wielu jest on wzorem do naśladowania i sporo osób chętnie by się z nią zamieniło, to dziewczyna zwróciła uwagę na fakt, że sporą część czasu spędzała w samochodzie, mało chodziła, a sklepy były daleko.

Stosunek do pracy

Kolejna rzecz, która nie do końca spodobała się użytkowniczce popularnej platformy to stosunek do pracy. Otóż w Kanadzie, jak zdradziła, wiele osób uznaje pracę za coś najważniejsze. Wiąże się to z tym, że pracoholizm jest na wysokim poziomie. Dodatkowo większość ludzi ma 3 tygodnie urlopu i jest on traktowany raczej jako przywilej.

Znikoma szansa rozwoju

Ten punkt może okazać się dla wielu zaskakujący. Mieszkająca w Montrealu dziewczyna poskarżyła się też na ograniczone możliwości rozwoju zawodowego. Skończyła finanse w Polsce, a żeby awansować w Montrealu, musiałaby wrócić na studia do Polski i zdobyć odpowiednie certyfikaty. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę.

Kanadyjski klimat

Długa i uciążliwa zima w Kanadzie nie spodoba się osobom, które uwielbiają ciepło. Zdarza się, że przez cały tydzień temperatura sięga tam - 20 stopni. Wiosna to okres zaledwie 2 tygodni, a później następuje wielki wybuch lata.

Ceny

Mimo iż zarabia się tam więcej niż w Polsce, to ceny są bardzo wysokie. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakościowe jedzenie. Wyjście do restauracji dla dwóch osób to wydatek min. 80-90 $.

Służba zdrowia

Kolejny punt działający na niekorzyść życia w Kanadzie to służba zdrowia. Tiktokerka zwróciła uwagę na długie kolejki i wysokie ceny. Zdradziła, że za wynikami badań krwi czekała 3 tygodnie, a za usunięcie ósemki zapłaciła 1100 $. W przypadku gdy nie posiada się prywatnego ubezpieczenia od pracodawcy, na koniec roku trzeba zapłacić ok. 700 $ podatku.

Odległość

Wszędzie jest daleko. To 7 powód, dla którego dziewczyna zdecydowała się na powrót do Polski. Mieszkając w Europie wystarczą 2 godziny lotu samolotem i można znaleźć się w innym państwie, czego nie można powiedzieć o Kanadzie.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!