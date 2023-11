„Rzeczy, które wprowadzą Amerykanów w stan śpiączki”, a w Polsce są normalne

Internet pełen jest filmików, z których można dowiedzieć się coś na temat kultury innych krajów. Wiele osób nie tylko mówi o ciekawostkach, ale też testuje różne produkty czy porównuje ceny w innych krajach.

Pewna tiktokerka na swoim koncie zamieściła filmik, w którym porównuje Polskę i USA. Wymienia kilka rzeczy, które według niej „wprowadzą Amerykanów w stan śpiączki”. Oto one:

Polski system edukacji zadziwia Amerykanów

W pierwszej kolejności wymieniła system edukacji w Polsce. Przyznała, że Amerykanie bardzo się dziwią, kiedy słyszą, ile przedmiotów każdego roku uczą się w polskich szkołach dzieci i młodzież bez możliwości ich wyboru. I nie chodzi tu o podstawowe przedmioty, jak matematyka czy rodzimy język, ale te dodatkowe. Tiktokerka przyznała, że dwa dodatkowe języki dla Amerykanów to już zbyt dużo, a w polskich szkołach to przecież normalna sprawa. Dalej dziewczyna zwraca uwagę na sposób nauki. Wielu Amerykanów nie wyobraża sobie zajęć bez użycia ukochanych słuchawek „airpodsów”. Często podczas lekcji słuchają muzyki, którą niekiedy puszczają sami nauczyciele. W Polsce taka praktyka raczej by nie przeszła.

Brak szkolnych sportów

Pozostając przy szkolnej tematyce, warto wspomnieć o sporcie. Niemal na każdym amerykańskim filmie można zauważyć, że dzieci po szkole uczęszczają na sportowe zajęcia, a w weekendy grają mecze. Sport jest dla nich bardzo ważny, często ważniejszy niż szkoła. Podobnie jest ze sportowymi osiągnięciami. Zdarza się, że mają one większe znaczenie niż oceny.

Większa niezależność

Być może wydaje wam się, że dorastając, mieliście za mało swobody. Otóż w Ameryce dzieci mogą zapomnieć o nockach u znajomych czy wyjściu na imprezę. Amerykańscy rodzice są bardzo ostrożni. Nastolatkowie raczej nie mogą też liczyć na samodzielny wypad ze znajomymi np. nad jezioro. Tiktoerka zdradziła, że amerykańska społeczność mocno się zdziwiła, gdy ta przyznała, że jej połowinki były organizowane w klubie.

