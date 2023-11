Jak odpowiedzieć na obelgę? Psycholog podaje 2 skuteczne sposoby

Grayson Allen chętnie dzieli się różnego rodzaju ciekawostkami i poradami ze świata psychologii. Tym razem instagramowicz postanowił dać gotową formułkę na bronienie się przed atakami innych. Na wstępie warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o jakąkolwiek próbę obrażania naszego dręczyciela, ponieważ sposoby Allena celują w coś zupełnie innego.

Empatyczna odpowiedź

Grayson Allen jest przekonany, że gdy ktoś nas obraża, to bardzo dobrą postawą będzie zachowanie spokoju, a nawet pozwolenie sobie na chwilową pauzę. Jeśli uznamy to za stosowne, możemy się także rozejrzeć, aż w końcu zatrzymamy wzrok na człowieku, który rzucił w nas obelgą.

Jeżeli dojdzie do wymarzonej chwili, a więc będziemy spoglądać głęboko w oczy naszego potencjalnego dręczyciela, wtedy wystarczy już tylko westchnąć i ze spokojem w głosie zadać jedno z możliwie najważniejszych pytań: „Czy wszystko w porządku?”.

Dlaczego takie rozwiązanie ma być idealne? Ponieważ zdaniem Graysona Allena, bezpodstawne obrażanie innych jest charakterystyczne dla ludzi, których serca są przepełnione bólem, a więc tak naprawdę cierpią w środku. Właśnie dlatego należy zapytać, czy wszystko jest w porządku, czy może jednak nie.

Ignorowanie problemu

Ktoś nas obraził, więc mamy problem? Możliwe… lecz co jeśli zignorujemy wspomniany problem? Można powiedzieć, że to prawie tak, jakby nic się nie stało! Właśnie dlatego Allen proponuje kontynuować to, co aktualnie robiliśmy, nawet jeśli ktoś nas obraził.

Nasz wyraz twarzy nie ulega zmianie, jesteśmy zrelaksowani i zajęci kontynuowaniem swojej wcześniejszej wypowiedzi. Podobno jeśli ktoś nas obraził i zobaczy taką reakcję, to poczuje się niezręcznie oraz w całej tej sytuacji to on będzie wyglądał źle. Przynajmniej taki scenariusz wyobraził sobie Grayson Allen.

Co natomiast, jeśli ta osoba zapyta dwa razy głośniej, czy zamierzamy ją ignorować, a potem przejdzie do kolejnych obelg? Można zaryzykować stwierdzenie, że wtedy to my będziemy wyglądać dziwnie, jeśli faktycznie pozostaniemy przy udawaniu, że nie słyszymy ataków skierowanych w naszą stronę. Niestety, lecz instagramowicz nie podjął się analizy takich ewentualności. Na szczęście zawsze możemy przejść do ofensywy i zadać słynne pytanie: „Czy wszystko w porządku?”.

