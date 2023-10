Jak rozpoznać przemoc psychiczną? Oto 10 niespodziewanych oznak

Przemoc psychiczna w przeciwieństwie do fizycznej jest trudniejsza do zauważenia. Często zaczyna się niewinnie, a może prowadzić do poważnych konsekwencji. Ofiary często przymykają oko na sygnały, jakie dostawały znacznie wcześniej. Oto niektóre z nich.

Bezsilność

Masz wewnętrzną blokadę lub po prostu nie możesz mówić o tym, co się boli? Jeśli czujesz, się kontrolowany lub bezradny, a obecność partnera sprawia, że jesteś nieszczęśliwy to pierwszy znak do przemyślenia sensu dalszej relacji.

Masz poczucie winy

Manipulacja w związku czy w innych relacjach nigdy nie jest dopuszczalna i z reguły nie kończy się dobrze. Stosowanie np. szantaży emocjonalnych lub nadużyć, które mają na celu wzbudzenie poczucia winy czy stosowanie tzw. cichych dni w ramach „kary” są bardzo dużym ostrzeżeniem i nie są niczym innym jak przemocą psychiczną.

Jesteś poddawany/a ocenie

Wszystko, co zrobisz, jest złe. Twój wygląd również nie podoba się bliskiej ci osobie. Wciąż słyszysz słowa krytyki, mimo iż nie ma do tego podstaw. Takie zachowanie mają na celu wpłynąć negatywnie na twoją samoocenę.

Nie masz prawa do smutku

Z bliską osobą chcemy dzielić się zarówno chwilami szczęścia, jak i smutkiem. Gdy jesteśmy przygnębienie, oczekujemy, że nas pocieszy. Gdy w zamian otrzymujemy informację, że przesadzamy bądź niepotrzebnie wyolbrzymiamy problem, warto zastanowić się, czy faktycznie mamy u boku właściwą osobę.

Stale chodzisz zdenerwowany/a

Jesteś kłębkiem nerwów, bo twój partner lub partnerka stale cię krytykuje i podważa twoje zdanie? Nie liczy się też z twoją opinią na dany temat i wątpi w opowiadane przez ciebie historię? Jeśli czujesz przez to wewnętrzny niepokój i często jesteś zdenerwowany, nie jest to dobry znak.

Zaczynasz w siebie wątpić

Jeśli ktoś regularnie zaniża twoją samoocenę, w końcu zaczynamy w to wierzyć. Taka osoba przestaje sama sobie ufać i wątpi w swoje możliwości. Prowadzi to do tego, że zaczyna wierzyć innym, a nie sobie. W tym przypadku toksycznej osobie.

Próba przekupstwa

Osoby, które mają tendencję do stosowania psychicznej przemocy, często naprzemiennie potrafią manipulować, a następnie w ramach przeprosin obsypywać podarunkami. Często jest to nic innego, jak tylko próba uśpienia czujności. Oczywiście w dawaniu prezentów nie ma niczego złego i nie każdy, kto sprawi nam podarunek, ma wobec nas złe intencje. Mowa tutaj o osobach, które stosują naprzemienne zachowania, raz są względem nas toksyczne, a innym razem sprawiają wrażenie ideału.

Pierwotny problem, który doprowadził do sytuacji konfliktowej, pozostaje nierozwiązany. Partner prawdopodobnie nie uznaje swojej winy. Wielki gest jedynie kupuje ciszę, a częścią umowy jest twoje milczenie na trudny temat. tłumaczy psycholog Sally Brown w rozmowie z Daily Mail, cytowany przez portal focus.pl

Kontrola finansowa

Kolejną oznaką przemocy jest kontrola finansowa. Osoby, które stosują takie praktyki, często zaczynają od małych kroków. Na początku padają tylko niewinne pytania odnośnie wydanych kwot. Często kończy się na całkowitej kontroli finansów.

Znajomi dostrzegają zmiany

Bliscy zauważyli, że się zmieniłeś. I to nie na plus. Wydajesz się być smutny, wycofany, a nawet zastraszony. Rzadko wychodzisz z domu, a może nawet zmieniłeś styl ubioru. Jeśli bliscy zaczynają dostrzegać negatywne zmiany, lepiej potraktować to jako sygnał alarmowy.

Izolowanie od przyjaciół

Osoby stosujące przemoc psychiczną, często uciekają się do izolowania partnera od przyjaciół. W jaki sposób? Najczęściej dostarczając jej fałszywych informacji na temat kolegów. Często wymyślają też niestworzone historie, aby udowodnić, że partner szczęście znajdzie jedynie, spędzając czas z jedną osobą.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner.