Jak zareagować na niemiły komentarz? W tym przypadku jest tylko jeden sposób

Z nieprzychylnymi komentarzami możemy spotkać się w wielu miejscach. Niemile potraktować może nas nie tylko nieznajoma osoba, ale także najbliżsi. Czasem bolesne słowa można usłyszeć od przyjaciół lub rodziców. Często zdarza się, że w nietaktowny sposób nasze życie lub wybory komentują teściowie. Jak reagować na takie komentarze?

Sara Jane Ho to specjalistka ds. etykiety z Harvardu. Kobieta jest gospodynią programu „Mind Your Manners” na Netflixie oraz autorką książki o tym samym tytule. Publikacja swoją premierę będzie miała w 2024 roku. Sara Jane Ho co jakiś czas udziela informacji, jak poradzić sobie z różnymi zachowaniami, które potrafią wyprowadzić z równowagi. Jednym z nich jest niemiły komentarz od teściów. Jak wiadomo, niektórzy z nich potrafią nieźle dać w kość. Ale czy warto wdawać się z nimi w dyskusję? Ho twierdzi, że nie. Jaki zatem ma sposób?

Ekspertka uważa, że najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest uśmiech, życzliwość i… przytakiwanie. Oczywiście nie oznacza to zgadzanie się na wszystko. Sara Jane Ho zaznacza, że to nie my jesteśmy odpowiednimi osobami do zwracania uwagi teściom, ale nasza partnerka lub partner. Zatem to oni powinni podjąć rozmowę ze swoimi rodzicami. To partner powinien wyjaśnić im, że niektóre komentarze są nie na miejscu.

Jeśli życzliwość nie zadziała, czas na plan B. Ho sugeruje wówczas milczenie.

Często mam wrażenie, że gdy ktoś nie zachowuje się najlepiej, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu nic nie mówić. Niech sami trwają w swoim złym zachowaniu – wyjaśniła w rozmowie z CNBC Make It.

Ekspertka zauważa, że kolejnym sposobem jest pokazanie, że druga strona nie ma nad nami władzy. W praktyce oznacza to, że żadne komentarze nie będą w stanie wpłynąć na nasz nastrój. To trudne, ale możliwe do wykonania.

Największą mocą jest pokazanie, że druga osoba nie ma nad tobą władzy - zdradziła Ho.

