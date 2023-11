Ludzie uzdolnieni mają unikalne problemy psychologiczne. Ciebie też to dotyczy?

Psycholog tłumaczy, że szczególnie utalentowane osoby, często mają wyjątkowe problemy psychologiczne. Sprawdź czy dostrzegasz to u siebie.

Autorka filmiku na TikToku wyjaśnia, że w swoim zawodzie często pracuje z uzdolnionymi ludźmi, którzy zazwyczaj nie wierzą w swoje szczególne talenty. Mimo tego, wciąż można dostrzec u nich te same trudności, jakie charakteryzują określoną część ludzkiej populacji.

Wyjątkowi ludzie mają wyjątkowe problemy

Okazuje się, że u ludzi uzdolnionych zidentyfikowano charakterystyczne problemy. Konkretniej mówiąc, te bolączki są powiązane z ich strukturą osobowości i nie musza mieć związku z poziomem IQ.

Tiktokerka tłumaczy, że dodatkowo zapoznała się m.in. z pracą Francisa Heylighena o nazwie „Gifted people and their problems”. Następnie przeszła do wyjaśniania, że uzdolnieni ludzie bardzo często mają tendencję do kwestionowania autorytetów. Zadają krępujące pytania, bo chcą znać więcej szczegółów, które w ogólnym rozrachunku nie powinny ich aż tak interesować.

Osoby charakteryzujące się czymś takim, mogą skończyć jako te jednostki, które są alienowane lub przynajmniej czują się alienowane. Zarówno to, jak i tendencja do wpadania na niezwykłe pomysły oraz podchodzenia do spraw na różne sposoby, nasila zjawisko izolacji społecznej. Jednym z problemów jest fakt, że pozostali ludzie nie patrzą na problemy w tak złożony sposób i nie myślą w podobnym stylu.

Uzdolnieni ludzie są wrażliwi

Psycholog dzieli się również innym wnioskiem. Otóż ci ludzie, którzy są szczególnie uzdolnieni, często wykazują się wysokim stopniem wrażliwości. Mają wysokie poziomy empatii i bywają bardzo współczujący. Dodatkowo mogą mieć silne przekonania moralne i dążyć do poszukiwania ostatecznej prawdy.

Trudność w funkcjonowaniu w społeczeństwie może się pojawić, gdy masz akurat takie cechy, a do tego jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy. Innymi słowy, nawet nie wiesz, iż inni ludzie w ogóle nie myślą w podobny sposób. Oczekujesz, że wszyscy będą drążyć temat i szukać różnych zależności, ale prawda jest taka, że tylko tobie na tym zależy. Co ciekawe, gdy myślisz inaczej, w bardziej złożony sposób, to możesz mieć problemy z tym, żeby nie uchodzić za arogancką osobę.

