Naukowcy sądzą, że ludzkość ma 1 uniwersalny język. Odkryto go nawet u dzieci

Şeyda Özçalışkan psycholożka z Georgia State University w Atlancie przeprowadziła badanie u dzieci w wieku od 3 do 12 lat. W swojej pracy skupiła się na zbadaniu rozwoju językowego u różnych typów uczniów niezależnie od języka, jakim się posługują.

Şeyda Özçalışkan pochodząca z Turcji psycholożka w swoim badaniu skupia się na gestach, jakie do porozumiewania ze sobą stosują zarówno dorośli jak i dzieci. Mowa o komunikacji niewerbalnej, do której należą także mowa ciała, postawa oraz kontakt wzrokowy. Nie ma znaczenie, jakiej narodowości są osoby, które używają tego typu komunikacji. W badaniu wzięło udział 100 dzieci. Połowa z nich posługiwała się językiem angielski, a druga połowa językiem tureckim. Warto wiedzieć, że te dwa języki znacząco różnią się od siebie sposobem, w jaki opisuje się wydarzenia.

Jeśli po turecku chcesz powiedzieć, że ktoś wpadł do domu, musisz to podzielić na kawałki. Powiesz: 'on biegnie, a potem wchodzi do domu. Po angielsku to jedno zwięzłe zdanie – wyjaśniła autorka badania.

W swoim ostatnim badaniu Özçalışkan poprosiła setkę dzieci, aby opisali daną czynność za pomocą słów i gestów, a następnie tylko przy użyciu samych gestów. Za pomocą pracy naukowej chciała dowiedzieć się, czy gesty uwzględniają te różnice językowe i jak wcześnie dzieci uczą się tych wzorców. Wyniki badań pokazały, że kiedy dzieci mówiły i przy tym gestykulowały było to w oparciu o ich język ojczysty. Takie zachowanie było widoczne już u 3-4 latków. Dowodzi to temu, że język wpływa na niewerbalną komunikację w bardzo młodym wieku. Podobną rzecz zespół badaczy zauważył u osób dorosłych. Osoby niewidome zarówno posługujące się językiem angielskim jak i tureckim gestykulowały tak samo jak osoby widzące. Nie inaczej było w przypadku dzieci, które na co dzień mówią w języku angielskim i niemieckim.

Póki co badania na ten temat nie są jeszcze wystarczające, jednak już teraz można podejrzewać, że wszyscy mamy podstawowy system komunikacji niewerbalnej, która ulega zmianie z chwilą gdy poznajemy język.

Źródło: Antyradio/Language and Cognition

