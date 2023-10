Ta iluzja optyczna pokazuje ciąg cyfr. Każdy widzi coś innego

Iluzje optyczne cieszą się olbrzymią popularnością. Przyciągają wzrok i nie zabierają dużo czasu, co sprawia, że sporo internautów chętnie bierze w nich udział. Spotkać je można nie tylko na psychologicznych stronach, ale także w social mediach. Królują na TikToku i na innych platformach. Wiele z nich wskazuje typ osobowości. Choć jest to tylko zabawa, do której należy podchodzić z dystansem, to sporo osób mówi o zgodności między wynikiem, a ich osobowością.

Co widzisz na obrazku?

Nie wszystkie iluzje odpowiadają na pytania, jaka cechuje nas osobowość. Są też takie, które każą nam wytężyć wzrok i wskazać, co widnieje na obrazku. Jedną z takich ilustracji jest ta z liczbą w środku. Iluzja początkowo została udostępniona przez użytkownika portalu X o nazwie @benonwine, później w krótkim czasie stała się obecna na niemal wszystkich platformach społecznościowych. Chodzi o to, aby przyjrzeć się ilustracji i wskazać liczbę, jaką się widzi. Ciekawe jest to, że każdy dostrzega coś innego. Internauci, komentując swoje wyniki, zastanawiali się, jak to możliwe, bowiem na początku niektórzy zauważyli zupełnie inną liczbę, niż tą, którą dostrzegli po czasie.

Wielu użytkowników social mediów mówi, że początkowo widzą liczbę 45 283, a po chwili 34 528 39.

45 283…i gdzie jest haczyk? Czy powinienem umówić się na wizytę do mojego lekarza rodzinnego? - pytał jeden z internautów.

Widzę tylko 528. Czy to ma jakieś znaczenie dla mojego wzroku? - komentował kolejny.

Skąd taka rozbieżność? Jedna z teorii mówi o wrażliwości na kontrast.

Wrażliwość na kontrast to zdolność do rozróżniania obiektu od tła za nim. Wysokie częstotliwości przestrzenne tworzą szczegółowe cechy, takie jak ostre krawędzie, rysy twarzy itp. Niskie częstotliwości przestrzenne przypominają bardziej ogólne obrazy, na których można zobaczyć ogólny kształt czegoś, ale nie szczegółowe cechy. - wyjaśnia Vision Center na swojej stronie internetowej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!