Co widzisz na obrazku? Odpowiedź ma ukryte przesłanie

Tego typu złudzenia optyczne robią furorę wśród tych internautów, którzy lubią testować niektóre ze swoich umiejętności. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z czarno-białym obrazkiem, który został stworzony przez artystę rosyjskiego pochodzenia, jakim jest Ilja Klemencov. Wszystko zostało oparte na efektownym złudzeniu optycznym, lecz zanim przejdziemy dalej, musisz sprawdzić, czy w twoim wypadku zagadka jest możliwa do odgadnięcia. Rzuć okiem na poniższe zygzaki i spróbuj zobaczyć w nich… coś więcej.

Jeżeli ci się udało, to gratulujemy! Obrazek skrywa w sobie zwierzę. Konkretniej mówiąc jest to panda, która występuje w logo organizacji WWF. Jeśli wciąż nie widzisz zwierzaka, to warto spróbować różnych rzeczy, jak np. mrużenie oczu, przewijanie, zerkanie na obrazek pod różnymi kątami, poświęcenie mu paru chwil więcej, odsunięcie się od ekranu itd.

One mogą zniknąć…

To nie tylko zabawa, lecz i dodatkowe przesłanie dla jej uczestników. Praca artysty ma tytuł „They can disappear”, co miało zwracać uwagę na fakt, że wiele gatunków zwierząt jest realnie zagrożonych wyginięciem. Jak możemy przeczytać choćby na stronie gov.pl, obecnie wymieranie gatunków następuje około 1000 razy szybciej niż to, które specjaliści uważają za naturalne.

Zgodnie z raportem opublikowanym przez ONZ w 2019 roku, w ciągu najbliższych dekad może wyginąć nawet co ósmy gatunek istniejący na Ziemi. Jesteśmy świadkami szóstego wielkiego wymierania w historii Ziemi.

Niestety, ale w tym wszystkim to m.in. człowiek przyczynia się do ginącej bioróżnorodności, a ma to związek choćby z nadmierną eksploatacją ekosystemów, wycinaniem lasów oraz powodowaniem dużego wzrostu zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza.

Co np. z wilkami? Co warto wiedzieć?

Na koniec można pokusić się o jeden konkretny przykład. Naszą ciekawostką może być temat wilków. Informacje zawarte w publikacji „Ginąca bioróżnorodność – zagrożone gatunki zwierząt w Polsce” zwracają uwagę na to, iż „budowa nowych dróg czy osiedli stale zmniejsza ilość naturalnych siedlisk tego zwierzęcia, zagrożeniem jest także kłusownictwo czy wypadki drogowe, a dodatkowy problem stanowi negatywny wizerunek drapieżnika atakującego zwierzęta gospodarcze”.

Wilków nie powinno się postrzegać w formie szkodników, ponieważ ich rola w ekosystemie polega na tzw. utrzymaniu równowagi w środowisku leśnym. Te inteligentne drapieżniki zabijają głównie osobniki chore i osłabione, co z kolei pełni ważną funkcję selekcyjną. Wbrew temu, co niektórzy mogą myśleć, wilki nie są zagrożeniem dla człowieka, ale człowiek dla wilka już zagrożeniem jest.

WWF Polska przypomina, że wilk jest niezbędnym elementem ekosystemu leśnego, a największym zagrożeniem dla wilka jest człowiek.

Wilki utrzymują różnorodność biologiczną w lasach, zapobiegają szkodom wywoływanym przez sarny, bobry czy dziki. Nie bez powodu więc w Polsce są objęte ścisłą ochroną.

Wilki posłużyły nam za szybki przykład, lecz zarówno na świecie, jak i w samej Polsce, istnieje wiele gatunków zwierząt, które są niezwykle pożyteczne, ale człowiek może być dla nich realnym zagrożeniem. Stwierdzenie „one mogą zniknąć”, to tylko przypomnienie dotyczące pewnych niekorzystnych zjawisk.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!