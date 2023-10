Co widzisz na obrazku? Odpowiedź zdradzi, jakim człowiekiem jesteś

Psychotesty, zwłaszcza te obrazkowe cieszą się dużą popularnością. Nic dziwnego – są proste i nie zabierają zbyt dużo czasu. Oczywiście należy traktować je z przymrużeniem oka, choć sporo internautów podkreśla, że wyniki faktycznie zgadzają się z opisem ich osobowości. Sprawdź, czy ten test odgadnie, do jakiej grupy osób należysz.

Psychotest. Co widzisz na obrazku?

Zadanie jest bardzo krótkie i proste. Wystarczy przyjrzeć się poniższemu obrazkowi i odpowiedzieć na pytanie, co widzisz na nim jako pierwsze. Aby zabawa przebiegła prawidłowo, odpowiedzieć na pytanie należy jak najszybciej. Chodzi o to, aby przesadnie nie analizować ilustracji.

Konary drzew

Jeśli po spojrzeniu na obrazek w pierwszej kolejności w oczy rzuciły ci się konary drzew, oznacza to, że należysz do osób odważnych, pewnych siebie i zdecydowanych. Wiesz, czego chcesz i potrafisz po to sięgnąć. Nie boisz się ryzyka, a porażka tylko motywuje cię do dalszych działań. Masz duże wymagania i wysoko stawiasz poprzeczkę. Nie zamykasz się na innych. Chętnie nawiązujesz nowe znajomości.

Niestety często zdarzają ci się konflikty, a wszystko to przez twoją bezpośredniość. Przeważnie mówisz to, co myślisz i zdarza ci się zbyt surowo oceniać innych ludzi. Sukces i samorealizacja to ważne dla ciebie punkty.

Twarz kobiety

Osoby, które na ilustracji dostrzegły twarz kobiety, cechują się wrażliwością i posiadają tzw. szósty zmysł. Mają w sobie dużo empatii i życzliwości w stosunku do otaczającego świata. Ludzie cię lubią, bo ich nie oceniasz, a starasz się zrozumieć. Zdarza ci się nawet tłumaczyć ich złe zachowania. Masz wokół siebie mnóstwo ludzi, ale sam wolisz trzymać ich na dystans. Jesteś raczej zamknięty w sobie. Lubisz towarzystwo innych osób, ale bojąc się zranienia, nigdy do końca się przed nimi nie otwierasz. W życiu masz swoje zasady, którymi się kierujesz.

Drzewo i twarz kobiety

Jeśli zauważyłeś jednocześnie drzewo i twarz kobiety, oznacza to, że należysz do grona osób wyjątkowo inteligentnych i błyskotliwych. Potrafisz szybko rozwiązywać problemy. Szybko przystosowujesz się do otaczających warunków. Jesteś odważny i wolny od uprzedzeń. Chętnie podejmujesz ryzyko, ale tylko wtedy, gdy wiesz, że warto. Wolność to dla ciebie priorytet, dlatego bywasz niestały w uczuciach. Szybko się nudzisz, więc potrzebujesz nowych wyzwań.

Abstrakcyjne kształty

A co jeśli na obrazku widzisz tylko abstrakcyjne kształty? To znaczy, że nie przepadasz za zmianami i średnio idzie ci przystosowanie się do nowych warunków. Zanim podejmiesz decyzję, upłynie sporo czasu, ponieważ musisz ją dobrze przemyśleć. Unikasz ryzyka, wolisz sprawdzone rozwiązania, nawet jeśli nie należą do najlepszych. Słowo „kompromis” mogłoby dla ciebie nie istnieć, ponieważ za wszelką cenę walczysz o swoje racje. Masz swoje wymagania, z których trudno ci zrezygnować.

