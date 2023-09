Tak wygląda latający samochód. Auto zaprezentowano na targach w Detroit [WIDEO]

Latający samochód to wcale nie taka odległa przyszłość, jak może nam się wydawać. Właśnie zaprezentowano go na targach samochodowych w Detroit.

Postęp dotyka każdej branży. Na każdym kroku mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która nie tylko docelowo ma poprawić komfort naszego codziennego życia, ale też niestety odbiera pracę ludziom. Sztuczna technologia mimo szybkiego rozwoju wciąż jeszcze pozostawia wiele do życzenia i zdarzają jej się dość spore wpadki. Inżynierowie się jednak nie poddają i robią wszystko, by świat zachwycić coraz to lepszymi gadżetami.

Niedawno były pracownik Apple pokazał telefon, który według niego zostanie „zabójcą smartfonów”. Telefon zamiast na ekranie, wyświetla informacje na dłoni. Jak się przyjmie, czas pokaże. Nie tylko producenci telefonów pracują nad tym, aby zaskoczyć świat. Branża motoryzacyjna pełna jest nowości, ale to, co zaprezentowano podczas targów samochodowych w Detroit naprawdę zaskakuje.

Zaprezentowano latający samochód

O prototypie latającego samochodu słyszeliśmy już w lipcu. Wówczas Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego wydała zgodę na eksploatację prototypu. Auto rodem z przyszłości zostało stworzone przez kalifornijski start-up Alef Aeronautics i nosi nazwę „Model A”. Jego zasięg jazdy to ponad 320 km, a możliwość lotu niemal 180 km.

Oryginalny pojazd pojawił się na targach samochodowych Detroit Auto Show. Wiele jeszcze przed nim, bo kalifornijska firma odpowiadająca za produkcję nie dostała zezwolenia od National Highway Traffic Safety Administration, czyli krajowego urzędu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Producent jednak się nie martwi, bo jest przekonany, że to tylko kwestia czasu.

Samochód na rynek ma trafić w 2025 roku. Obecnie zbierane są zamówienia w przedsprzedaży. Koszt auta to ok. 300 tys. dolarów. Obecnie ok. 2500 osób złożyło zamówienie.

