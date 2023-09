Wideo z samochodowym pościgiem rozgrzało internet do czerwoności. Sprzedawca samochodu oszalał? Wygląda na to, że postanowił zajeżdżać drogę i za wszelką cenę zatrzymać niedoszłych klientów.

Stop Cham to popularny kanał YouTube, który dostarcza sporo ciekawych nagrań z naszych dróg. Ta najnowsza sytuacja wręcz zszokowała internautów i przy okazji skłoniła do refleksji nad tym, co siedzi w głowach niektórych osób. Autorzy nagrania tłumaczą, że udali się do Opola w celu ewentualnego zakupu auta, lecz finał był taki, iż do transakcji nie doszło: „Nie dogadaliśmy się”.

Brzmi jak zakończenie? Nic bardziej mylnego, bo to dopiero początek! Jak tłumaczą niedoszli klienci, sprzedawca samochodu wpadł w furię. Gdy tylko okazało się, że ci ludzie nie będą zainteresowani kupnem pojazdu, nagle zaczęto ich obrażać: „Nie obeszło się bez wyzwisk…”. Zrobiło się na tyle nieprzyjemnie, że autorzy nagrania rozpoczęli ucieczkę, ponieważ możliwie najszybciej oddalili się spod domu agresorów. Czy to wystarczyło do zakończenia sprawy? Otóż nie, bo już po chwili, człowiek widoczny na filmie dosłownie zaczął ich gonić: „Kilkukrotnie zajeżdżał nam drogę wyprzedając gdzie popadnie. Na filmie tego nie widać, ale jechał za nami jeszcze kilka kilometrów, trzymając się na samym zderzaku”.

Pościg skończył się dopiero przy komendzie policji

Oczywiście nie znamy wszystkich możliwych faktów dotyczących sprawy, lecz z opisu przerażonych ludzi wynika, że zwyczajnie szukali potencjalnego samochodu do kupna. Jak powszechnie wiadomo, taki proces może trwać długo, a w międzyczasie dochodzi do licznych spotkań, niekoniecznie kończących się zrealizowaną transakcją.

Co zatem kierowało mężczyzną, który rozpoczął pościg, zajeżdżał drogę, a potem wysiadał z auta i koniecznie chciał podejść do swych niedoszłych klientów? Na tym etapie można jedynie snuć domysły, że mogła to być np. desperacja lub nieuzasadniona furia, którą być może wywołały trudności ze zbyciem pojazdu? Z opisu pod materiałem umieszczonym na profilu Stop Cham wynika, iż cała sprawa została zgłoszona odpowiednim podmiotom.

Na koniec przypominamy, że informowaliśmy także o innym nagraniu, które wzbudzało wiele emocji wśród internautów. Ochlapany ojciec dogonił samochód i nawiązał dialog z jego kierowcą. Pisaliśmy także o sytuacji, w której kierowca musiał nagle zahamować, bo rozmawiający przez telefon i jadący bez trzymanki rowerzysta, zwyczajnie wymusił pierwszeństwo.

