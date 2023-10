Uważasz się za inteligentną osobę? Sprawdź, czy wyróżniasz się tymi 4 cechami

Badacze często analizują poziom IQ i cechy wspólne, by dowiedzieć się, co wyróżnia ludzi ponadprzeciętnie inteligentnych. Z jednym z badań wynika, że osoby, które mogą pochwalić się wyższym niż średnim ilorazem inteligencji, często słuchają muzyki instrumentalnej.

Kolejne badania na ten temat opublikował magazyn INC. To tam znalazła się lista czterech rzeczy, które mogą wskazywać na to,, że dana osoba wyróżnia się wyższą inteligencją. Oto one:

Bardzo często odkładasz sprawy na później

Jak dowodzą badania, ta cecha być może jest uciążliwa, ale świadczy o wyższym ilorazie inteligencji. Nie chodzi tu o ignorowanie sprawy, ale o mądre podejście do niej. Uważa się, że osoby, które nie wykonują danej czynności od razu, potrzebują czasu na znalezienie odpowiedniego rozwiązania. W ten sposób chcą mądrze podejść do działania i wykonać go w możliwie jak najlepszy sposób.

Ludzie inteligentni mają tendencję do prokrastynacji. Magazyn INC jako przykład podaje Steve’a Jobsa, który zawsze czekał tak długo, aż pojawiły się najciekawsze propozycje.

Inteligentni ludzie często są samotnikami

Myślisz, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji uwielbiają brylować w towarzystwie? Błąd. Badania opublikowane na łamach „British Journal of Psychology” pokazały, że osobom inteligentnym spada poczucie szczęścia z chwilą, gdy angażują się w życie społeczne. Dlaczego tak się dzieje? Według naukowców osoby inteligentne koncentrują się na realizowaniu długoterminowych celów. A przebywanie zbyt długo wśród ludzi może być dla nich bardziej rozpraszające niż pomocne.

Często zmieniasz zdanie

Inteligentni ludzie w tym Jeff Bezos uważają, że jednym ze wskaźników wysokiej inteligencji jest gotowość do zmiany zdania. Dlatego z łatwością im to przychodzi. Według miliardera są również otwarci na nowe rozwiązania, poglądy czy pomysły. Nie mają też problemu z zakwestionowaniem własnego sposobu myślenia.

Ranny ptaszek to nie ty

Czasopismo „Personality and Individual Differences” opublikowało badanie, z którego wynika, że osoby z wyższym IQ są bardziej produktywne w późniejszych godzinach, co oznacza, że nie zależy im na zbyt wczesnym wstawaniu.

Ten punkt jednak jest bardzo indywidualny. Badania opublikowane w „British Medical Journal” mówią natomiast o tym, że osoby na kierowniczych stanowiskach swój dzień zaczynają bardzo wcześnie rano. INC podkreśla jednak, że najważniejsze to słuchać samego siebie i kierować się swoim zdrowiem.

Cechą inteligentnego człowieka jest podejmowanie decyzji, które służą jego własnemu dobru.

