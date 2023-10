Wybrano najsmutniejszą piosenkę wszech czasów. To hit, który zna każdy

Najsmutniejsza piosenka wszech czasów to wcale nie utwór znany tylko prawdziwym koneserom muzyki. Okazuje się, że piosenka, która napawa smutkiem to hit, który każdy doskonale zna. Możecie się nieźle zdziwić.

Każdy ma swój gust muzyczny. Jedni wolą wesołe, dynamiczne utwory, inni chętniej wybierają nostalgię. Są też tacy, którzy preferują utwory, która łagodzi lęki, a do tego najbardziej odpowiednia będzie relaksująca muzyka. O gustach oczywiście dyskutować nie będziemy. Jednak jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje coś takiego, jak „najsmutniejszy utwór wszech czasów” to przychodzimy z odpowiedzią. Otóż istnieje i wcale nie jest to piosenka znana tylko nielicznym. To hit, który podbił serca sporej ilości osób.

Najsmutniejszy utwór wszech czasów to jeden z hitów

Firma Earex współpracując z profesorem muzyki z University of Huddersfiel, Rupertem Tillem przeprowadziła ankietę, której wyniki pozwoliły na nazwanie „Everybody Hurts” grupy R.E.M. „najsmutniejszą piosenką wszech czasów”. Spośród 2 tysięcy osób, biorących udział w badaniu, to przy niej najwięcej respondentów uroniło łzę.

Na drugim miejscu znalazł się utwór „Nothing Compares 2 U” Sinead O'Connor, a podium zamyka "Tears in Heaven” Erica Claptona.

