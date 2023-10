W pierwszej chwili trudno w to uwierzyć! Chodzi o to, że pojawiły się doniesienia na temat zaskakująco relaksującej muzyki. Jednak gdyby się nad tym chwilę zastanowić, wiele osób prawdopodobnie zgodzi się z tym, iż w gruncie rzeczy muzyka potrafi być niezwykle relaksująca.

Jak donosi m.in. serwis LADbible, jest taka piosenka, która wyraźnie zmniejsza niepokój u ludzi. Są wzmianki nawet o 65 procentach redukcji lęku! W głowie natychmiast mogą pojawić się wizje tego, że w gabinetach specjalistów związanych np. z psychologią, nagle wszyscy zaczną grać na różnych instrumentach.

Ta muzyka króluje w relaksowaniu

Zagraniczne media przypominają, że leki uspokajające mogą mieć ewentualne skutki uboczne, które czasem np. wpływają na oddychanie, a także ciśnienie u danej osoby. W związku z tym, inne metody uspokajania mogą być całkiem wartościowe.

Przeprowadzono pewne badanie, w którym wzięło udział 157 osób. Tych ludzi podzielono na dwie grupy, ponieważ jednej z nich postanowiono podawać od 1 mg do 2 mg midazolamu. Stosuje się to w celu uspokajania przed zabiegami, a nawet znieczulania. Co natomiast z drugą grupą? Ci ludzie mogli sobie posłuchać utworu „Weightless” zespołu Marconi Union.

O co chodzi? Po co dawać ludziom muzykę zamiast midazolamu? Jak się później okazało podczas dokładnego sprawdzania, grupa słuchająca muzyki uzyskała podobne rezultaty do osób biorących leki. Chodzi o to, że „ci muzyczni” także mieli zredukowane poziomy stresu. Co ciekawe, zaznaczono przy tym, iż mimo wszystko osoby biorące leki uzyskały wyższy poziom satysfakcji. Być może to dlatego, że ostatecznie nikt nie lubi, gdy ktoś narzuca konkretne utwory do słuchania? Tzn. być może grupa muzyczna odczuła lekki zgrzyt w związku tym, że ktoś im powiedział/narzucił, czego będą teraz słuchać?

Tak czy inaczej, chętni znajdą w sieci potwierdzenia firmy Mindlab International, która zapewnia, iż utwór „Weightless” ma szansę obniżać poziom niepokoju u słuchaczy i będzie to nawet na poziomie 65%.

